ملتقى المديرين التنفيذيين يكشف قضايا التعاقدات والوكلاء

دبي (الاتحاد)

استعرض «ديفد دين» نائب رئيس مجلس إدارة نادي أرسنال واتحاد كرة القدم الإنجليزي سابقاً وسفير الدوري الإنجليزي الممتاز، دور المديرين التنفيذيين في نجاح أندية وشركات كرة القدم، ومهام المدير الرياضي في مساعدة المدرب في إدارة الفريق.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى المديرين التنفيذيين لشركات كرة القدم، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكمالي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، ومايكل سيلفستر نجم منتخب فرنسا السابق، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومديرو شركات كرة القدم بالأندية.

وتقدم ديفد دين بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال إنه سعيد بأن تزداد علاقته بدبي، وسيتردد عليها ويرتبط بها أكثر خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ ابنه العمل في دبي وذلك بفضل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها وتتيحها للجميع.

واستعرض ديفد دين قصة إنشاء الدوري الإنجليزي الممتاز، وكيف تمكنت 5 أندية من اتخاذ قرار حقق نقلة كبيرة وفائقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية من جميع النواحي الاقتصادية والفنية وحتى على مستوى الجمهور، حيث كشف عن إحصائية الأرقام التي أظهرت مدى التحول الذي حدث على مستوى الحضور الجماهيري والدخل المالي الذي حصلت عليه الأندية من الرعايات أو أسعار التذاكر، والتغطيات التلفزيونية على مستوى العالم، ومستوى أداء الفرق في المباريات والمشاركة النسائية، سواء في اللعب بالفرق أو الحضور الجماهيري، وأكد أن هذا التقدم لم يجعل الأندية الكبرى تنسى دورها في المسؤولية المجتمعية من خلال نظام التكافل الذي يحمي الأندية من السقوط، والحرص على استقرارها المالي.

وعرض سياسة نادي أرسنال في تطوير المواهب وقال: «أول شيء يفكر فيه مكتشف المواهب هي قدرات اللاعب الصغير وتمكنه من تسلم الكرة وتسليمها، ومثال أن تيري هنري يدين بأهدافه إلى بيريز لأنه يعرف كيف يوجه اللعب ويمرر بشكل صحيح، وهو الذي ساعدته في تسجيل أهدافه، ثم يأتي بعد ذلك قدرة اللاعب البدنية وقدرته على الجري على الأقل 12 كيلومتراً أثناء المباراة، والانتباه والوعي والقدرة على قراءة الملعب، الرغبة والحرص على اللعب والقتال في المباراة، السلوك والتصرف العام، ويجب أن يكون سلوك وتصرفات اللاعب مثالية».

وأضاف أن للنادي دوراً كبيراً في هذا التطوير، حيث يجب أن يوفر منشآت تدريبية عالية المستوى؛ لأن اللعب عليها يكون 365 يوماً في السنة.