رئيس الزمالك المصري يتمسك باستمرار كارتيرون

القاهرة(د ب أ)

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، استمرار الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس الإدارة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي، إن المدرب الفرنسي قدم كل ما لديه مع الفريق، وأن المباراة الأخيرة التي تعادل فيها الزمالك 2 / 2 مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واجه فيها الفريق سوء حظ كبير، مشيراً إلى أن كارتيرون أدى واجبه على أكمل وجه.

وأضاف أن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، سيكون رئيساً لبعثة الفريق في رحلة أنجولا المقبلة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وأوضح أن البعثة ستتوجه من أنجولا بعد الانتهاء من المباراة إلى المغرب استعداداً لمواجهة فريق الوداد المغربي في الجولة الثالثة بنفس البطولة.

وأضاف أنه مندهش من قرار اللجنة السابقة لإدارة النادي بشأن وضع بند أحقية شراء في عقد إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق ومستقبل حراسة المرمى في مصر مقابل 25 مليون جنيه.

وأوضح أن عمر كمال عبد الواحد لاعب الزمالك سيعود للفريق بعد نهاية الموسم الحالي له مع فيوتشر، مؤكداً على موهبة اللاعب واحتياج الفريق لخدماته .

وشدد على أن جميع اللاعبين المعارين سيعودون لصفوف الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي.