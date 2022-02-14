19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
رئيس الزمالك المصري يتمسك باستمرار كارتيرون
رئيس الزمالك المصري يتمسك باستمرار كارتيرون
14 فبراير 2022 22:51

القاهرة(د ب أ) 

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، استمرار الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس الإدارة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.
وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي، إن المدرب الفرنسي قدم كل ما لديه مع الفريق، وأن المباراة الأخيرة التي تعادل فيها الزمالك 2 / 2 مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واجه فيها الفريق سوء حظ كبير، مشيراً إلى أن كارتيرون أدى واجبه على أكمل وجه.
وأضاف أن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، سيكون رئيساً لبعثة الفريق في رحلة أنجولا المقبلة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.
وأوضح أن البعثة ستتوجه من أنجولا بعد الانتهاء من المباراة إلى المغرب استعداداً لمواجهة فريق الوداد المغربي في الجولة الثالثة بنفس البطولة.
وأضاف أنه مندهش من قرار اللجنة السابقة لإدارة النادي بشأن وضع بند أحقية شراء في عقد إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق ومستقبل حراسة المرمى في مصر مقابل 25 مليون جنيه.
وأوضح أن عمر كمال عبد الواحد لاعب الزمالك سيعود للفريق بعد نهاية الموسم الحالي له مع فيوتشر، مؤكداً على موهبة اللاعب واحتياج الفريق لخدماته .
وشدد على أن جميع اللاعبين المعارين سيعودون لصفوف الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

الزمالك
باتريس كارتيرون
دوري أبطال أفريقيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©