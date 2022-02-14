الهلال السعودي يقيل جارديم لحساب دياز

الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي الهلال السعودي إنهاء علاقته التعاقدية مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الاثنين، وتعيين الأرجنتيني رامون دياز بدلاً منه.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر: قرر مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ليوناردو جارديم بالتراضي.

وأضاف في تغريدة أخرى: أنهى مجلس الإدارة إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي سيعمل بموجب العقد مدربًا للفريق الأول لكرة القدم وذلك حتى نهاية الموسم الحالي، مشيرًا الى أن المدرب سيصل برفقة طاقمه المساعد الى الرياض صباح الثلاثاء.

وقدمت إدارة الهلال الشكر لجارديم على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي وتمنت له التوفيق في مسيرته المهنية.

وسبق لدياز تدريب الهلال في الفترة من 2016 الى 2018 وقاده لتحقيق لقب الدوري والكأس في 2017 والى نهائي دوري أبطال آسيا في العام ذاته.

وصبت جماهير الهلال غضبها على جارديم واتهمته بالتسبب في الخسارة الكبيرة للفريق في مونديال الأندية أمام الاهلي المصري برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث السبت الماضي، علمًا أن فريقه خاض أكثر من ساعة بتسعة لاعبين.

وكان جارديم استلم دفة تدريب الهلال في يونيو 2021 وقاده الى لقب دوري أبطال آسيا موسم 2020-2021 والكأس السوبر السعودية.