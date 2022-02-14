جوارديولا: السيتي لا يحتاج إلى حافز إضافي للفوز بالأبطال

لندن (رويترز)

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه سيتعامل مع مواجهة سبورتنج لشبونة في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مثل أي مباراة أخرى رغم الإخفاق والخسارة في النهائي في الموسم الماضي.

وقاد جوارديولا فريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات منذ توليه المسؤولية في 2016، لكن لقب دوري الأبطال ما زال غائباً، وكانت أفضل فرصة في الموسم الماضي، غير أنه خسر في النهائي أمام غريمه المحلي تشيلسي.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين قبل مواجهة سبورتنج غداً الثلاثاء: القيام بعمل أفضل من الموسم الماضي ليس سهلاً. نحن متحمسون وسعداء بتأهلنا إلى هذا الدور. أعلم مدى أهمية دوري الأبطال، لكننا نأخذ كل مباراة في الدوري على محمل الجد كما شاهدنا مدى صعوبة مواجهة نوريتش سيتي.

وأضاف: فخر لنا أن نأتي إلى البرتغال، ونحاول تحقيق الفوز. رغبتنا في الفوز أو الخسارة بيد اللاعبين.

وكال جوارديولا المديح لمنافسه سبورتنج الذي تأهل لأدوار خروج المغلوب بالبطولة لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

وقال مدرب بايرن ميونيخ وبرشلونة السابق: البرتغال تملك بطولة دوري قوية. ما شاهدته من سبورتنج والأسلوب الجماعي والعلاقة بين المدرب وفريقه وهذا هو أهم شيء. إنه فريق قوي من الناحية البدنية، ويملك لاعبين أصحاب سرعة. سبورتينج فاز باللقب في الموسم الماضي بعد غياب سنوات وتفوق على بورتو وبنفيكا، وهذا لأنه فريق جيد.

وتابع: سبورتينج نجح في عبور مجموعة تضم أياكس وبروسيا دورتموند وهما فريقان اعتادا اللعب في دوري الأبطال.

وأشار جوارديولا إلى أن الجناح الإنجليزي جاك جريليش سيغيب عن المباراة بداعي الإصابة.

وأضاف: أصبح بحالة أفضل، لكنه لن يكون متاحاً وأيضاً كول بالمر وجابرييل جيسوس.