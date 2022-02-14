«العنابي» يضع قدماً في نهائي الكأس بـ«رباعية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وضع الوحدة قدماً في نهائي كأس رئيس الدولة، بعد تفوقه على بني ياس 4-1، على استاد آل نهيان في أبوظبي، في ذهاب نصف النهائي، ليكون الفريق في وضع مريح قبل لقاء الإياب على ملعب الشامخة الثلاثاء المقبل، الذي يأمل «العنابي» الحفاظ على تفوقه فيه ليرد الدين لـ «السماوي»، الذي سبق وأن أخرجه منه في نسخة 2012 عندما تغلب عليه 3-1.

وجاءت رباعية الوحدة عن طريق عمر خربين وإسماعيل مطر وجواو بيدرو الذي أحرز هدفين، بينما جاء هدف بني ياس عن طريق نيكولاس خيمنيز.

جاءت المباراة قوية في شوطها الأول رغم الحذر الذي يصاحب لقاءات الكأس، ونشط بني ياس هجوميا في ربع الساعة الأول، ليهدر له سهيل النوبي فرصة خطيرة جداً وبالمقابل أضاع الوحدة فرصة مزدوجة لعمر خربين وإسماعيل مطر تألق المدافع شاسا في إنهائها، وشهد الشوط إلغاء «الفار» للبطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم عمر آل علي إلى خميس صالح لاعب بني ياس بعد دخول متهور على فابيو مارتنيز، لكن الحكم بعد أن عاد إلى «الفار» عاد وألغى «الحمراء» ومنح اللاعب إنذاراً، وانفعل دانييل ياسيلا خلال الحالة لينال بطاقة حمراء بدوره، ويكمل اللقاء من المدرج.

وبمجهود فردي رائع لإسماعيل مطر الذي قاد هجمة قبل أن يهدي خربين تمريرة جيدة، سجل منها الأخير الهدف الأول في المباراة، ليتقدم الوحدة بالدقيقة 40، لكن رد بني ياس جاء بعد 6 دقائق فقط، عندما نفذ نيكولاس خيمنيز ضربة ثابتة من خارج المنطقة في مرمى الشامسي ليعادل النتيجة لفريقه قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وعاد الفريقان في الشوط الثاني بذات الدوافع، مع تفوق نسبي للوحدة الذي تمكن قائده إسماعيل مطر من وضع فريقه متقدمآ بإحرازه هدفاً رائعا بتسديدة من داخل قوس منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة من عمر خربين في الدقيقة 58، وعزز جواو بيدرو تقدم الوحدة بالهدف الثالث، من ركلة جزاء ارتكبها سالم البلوشي مع فابيو مارتنيز في الدقيقة 75، قبل يعود جواو بيدرو ويحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع للوحدة في الدقيقة 81 برأسية رائعة من عرضية أدريان سيلفا.