أولجا تحسم لقب «عام الخمسين» لسيدات الدراجات

دبي (الاتحاد)

توجت الأوكرانية أولجا شيكل لاعبة فريق شرطة دبي بالمركز الأول لسباق «عام الخمسين» للنخبة السيدات، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وجاءت أيلاريا سانجونيتي من شباب الأهلي في المركز الثاني، وماجاويكس فيجي من شباب الأهلي أيضاً في المركز الثالث.

وانضمت أولجا لفريق شرطة دبي في ديسمبر 2020، وهي بطلة أوكرانيا لثلاث مرات متتالية، والثانية على أوروبا، وحاصلة على أكثر من 150 ميدالية ملونة في مسيرتها، فيما تميز السباق بالقوة والندية في منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي، بمشاركة 83 متسابقة من 23 جنسية من 16 فريقاً، وهي: فريق مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، شرطة دبي، المنتخب السعودي، المنتخب البحريني، المنتخب الكويتي، شباب الأهلي، ووش، البطين، الشعفار جميرا، سايكل زون، ياسي، أبوظبي للدراجات الهوائية، سايكل هب، سلام بايك، فريق «إكسبو 2020 دبي»، ولايف سبارك.

حضر السباق عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات.

وقامت اللجنة المنظمة، بتتويج الفائزين في سباق النخبة للسيدات، بالإضافة لتتويج الفائزين في سباقي عام الخمسين للهواة الإماراتيين، وهم: إبراهيم العلي من شرطة دبي بالمركز الأول، وماجد البلوشي من تريك إم 7 بالمركز الثاني وفيصل بن حجر من الشعفار جميرا بالمركز الثالث، وفريق شرطة دبي الحاصل على المركز الأول، كما تم تتويج الفائزين بسباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات، وهن: فرح المري من فريق ياسي بالمركز الأول، وهالة محمد من فريق الريف بالمركز الثاني، ومريم العوضي من فريق الشعفار جميرا بالمركز الثالث، وفريق الشعفار جميرا الحاصل على المركز الأول على صعيد ترتيب الفرق.

ومن المقرر أن يكون ختام النسخة السادسة لبطولة السلم بإقامة سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين يوم 17 فبراير الجاري.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على تشريفه بالحضور لمنافسات السباق، تجسيداً لرعايته التي ساهمت في جعل البطولة تتبوأ مكانة الريادة في الدولة والمنطقة والعالم في مجال رياضة الدراجات الهوائية الهواة ومختلف الفئات، مشيداً بمشاركة المتسابقات في سباق النخبة من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية، وأكد أن ارتفاع مستوى التنافس أكد قدرات المرأة على التألق والمنافسة في أقوى السباقات.

وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت على تنظيم أكثر من سباق للهواة السيدات، بسباق للهواة وآخر للمحترفات النخبة، وذلك بهدف تمكين المرأة وتوفير الدعم لها لممارسة والتألق والتطور في هذه الرياضة المهمة من خلال تنظيم منافسات لأكثر من فئة، وأن يكون التنظيم في أجواء مثالية وأماكن رائعة مما يزيد من كفاءة الرياضيات.

وأكدت أولجا شيكل صاحبة المركز الأول أن السباق جاء صعبا بسبب سرعة الرياح المعاكسة لكنها نجحت في تحقيق المركز الأول بفضل تعاون فريقها شرطة دبي وقدرتها على مجاراة منافستها ايلاريا سانجونيتي التي حاولت فرض سيطرتها من البداية.

وكشفت أولجا شيكل عن سر فوزها المستحق بالمركز الأول، قائلة: التخطيط والاستعداد الجيد واختيار المكان المناسب ضمن الكوكبة والأهم من ذلك عدم فسح المجال لفريق الشباب الأهلي بالانفراد المبكر بالسباق، أنا لست متخصصة في عملية الهجوم لذا كان الحل الأفضل هو الهروب والحفاظ على فارق الزمن لطول فترة ممكنة وشيئاً فشيئاً نجحت فيما خططت له ونجحت في انتزاع المركز الأول في الوقت المناسب.