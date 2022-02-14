ماركينيوس: موسم سان جيرمان يبدأ أمام الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل 24 ساعة من لقاء القمة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، والتي ستقام على ملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية باريس، تحدث البرازيلي ماركينيوس قلب دفاع سان جيرمان وقائد الفريق، خلال مؤتمر صحفي حضره مع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني، عن مدى استعداد فريقه لهذه المواجهة المهمة، وأجاب عن أسئلة الصحفيين في هذا الصدد.

وفي البداية دعا ماركينيوس زملاءه إلى استلهام كل شيء جيد فعلوه هذا الموسم من أجل التفوق على ريال مدريد.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان موسم سان جيرمان الحقيقي يبدأ مساء غدٍ «الثلاثاء» بمواجهة الريال، قال ماركينيوس: كل ما فعلناه من قبل، سواء كان جيداً أو سيئاً، سنلقيه في «سلة المهملات».. سافرنا كثيراً ولعبنا مباريات كثيرة، بعضها جيد والآخر سيئاً، وعلينا أن نستلهم مما فات، الشيء الإيجابي فقط.

وعما إذا كان تخطي عقبة ريال مدريد يمثل حجة إضافية لإقناع كيليان مبابي بالبقاء في سان جيرمان، قال ماركينيوس: هذا ليس هدفنا غداً، وإنما هدفنا أن نلعب مباراة جيدة، وهذا أمر مهم جداً لأننا سنكون على أرضنا ووسط جماهيرنا، وسنحاول الفوز وتسجيل أكثر من هدف.. أما بالنسبة لمبابي، فنفضل تركه على راحته من دون ضغوط، صحيح أنه شاب صغير السن، إلا أنه قوي ذهنياً، ويعرف جيداً كيف يميز اللحظات التي يعيشها، وأتمنى أن يكون حاسماً غداً.

ورداً على سؤال بشأن المظاهرات الأخيرة لجماهير النادي، احتجاجاً على خروج الفريق من بطولة كأس فرنسا على يد نيس وقلقها إزاء الأداء غير الجيد للفريق خلال المباريات الأخيرة، قال ماركينيوس: أعتقد أن مثل هذه المظاهرات تدفعنا إلى الأمام ونحن على أية حال لسنا في وضع سيئ، حتى وإن كنا خرجنا من بطولة الكأس، فمازلنا نتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب المنافسين. وأضاف قائلاً: الجماهير تمثل الوقود وقوة الدفع لنا لكي نقدم أفضل ما عندنا على أرض الملعب.

وعما إذا كان يتوقع أن يقدم ليونيل ميسي مباراة جيدة ويظهر في فورمة طيبة، قال ماركينيوس: ننتظر منه ذلك فعلاً، وأتمنى أن أراه حاسماً وجاهزاً تماماً، وسوف نساعده على التألق ومنحه الثقة وهو هادئ وغير متوتر، واعتاد على فرنسا وعلى النادي.

وفي سؤال أخير عن مدى جاهزية نيمار الذي شارك بالفعل في تدريبات صباح اليوم، قال ماركينيوس الذي كان يجلس بجواره الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، أترك للمدير الفني الحديث عن ذلك، وإن كنت أعتقد أن نيمار في حالة طيبة وواثق من نفسه ويرغب في اللعب، حتى وإن كان لم يلعب أي مباراة رسمية قبل مباراة الغد.