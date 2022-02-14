سان جيرمان يستعيد نيمار قبل قمة الريال

باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاثنين، أن نجمه البرازيلي نيمار الغائب عن الملاعب منذ نهاية نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، جاهز لخوض القمة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأوضح النادي أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس، هو الوحيد الذي سيغيب عن مواجهة فريقه السابق بسبب إصابة في ربلة الساق.

وكان المدرب الأرجنتيني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو أبدى بعد الفوز على رين في الدوري (1-صفر) في الدوري المحلي الجمعة، تفاؤله بشأن فرص "عودة نيمار إلى الملاعب".

وقال صرح الأرجنتيني: يتعين الحذر من التوقعات التي لا تتطابق أحياناً مع الواقع. تطور حالة نيمار جيد جداً. أتمنى أن يكون في المجموعة، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا.

وتشكل عودة نيمار، رغم أنه من المتوقع أن يجلس على دكة البدلاء الثلاثاء بسبب غيابه الطويل عن الملاعب، بشرى سارة لبوكيتينو الذي بدا جلياً حاجة تشكيلته إلى المؤهلات الإبداعية للنجم البرازيلي، أحد أكثر اللاعبين تأثيراً على أسلوب لعب الفريق.

وأصيب نيمار «30 عاماً» في المباراة ضد سانت إيتيان في 28 نوفمبر الماضي، وشارك صباح الاثنين في الدقائق الـ15 الأولى من التدريبات المفتوحة لوسائل الإعلام.

وكانت بداية موسم النجم السابق لبرشلونة الاسباني خجولة، على غرار زميليه في خط الهجوم الارجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي. واكتفى نيمار بتسجيل ثلاثة اهداف في 14 مباراة.

ويعود أيضا الى تشكيلة سان جرمان الاسباني أندير هيريرا، بعد تعافيه من إصابة عضلية في الفخذ، فيما يغيب القائد السابق للنادي الملكي راموس بسبب اصابة في ربلة الساق.

ولم يحدد سان جيرمان موعد عودة راموس واكتفى بالقول: ستتم إعادة تقييم إصابته في غضون أسبوع.