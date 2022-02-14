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الرياضي
جرافينا يطالب الرابطة الإيطالية بتأجيل الدوري
جرافينا يطالب الرابطة الإيطالية بتأجيل الدوري
14 فبراير 2022 19:37

جرافينا يطالب الرابطة الإيطالية بتأجيل الدوري
روما ( رويترز)
روما (رويترز) قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، إن الاتحاد طلب تأجيل مباريات في دوري الدرجة الأولى المحلي، لمنح الوقت للمنتخب للاستعداد لملحق تصفيات كأس العالم.

 وتواجه إيطاليا بطلة أوروبا خطر الغياب عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعتها خلف سويسرا لتخوض الملحق، حيث لعبت ضد مقدونيا الشمالية في باليرمو في 24 مارس.

 ويسعى جرافينا لتأجيل الجولة 30 من الدوري المحددة يومي 19 و20 مارس، لمنح الوقت للمنتخب.

 وأبلغ جرافينا محطة «أنتشيو سبورت» الإذاعية: طلبنا التأجيل ونتمنى أن تمنح رابطة الدوري روبرتو مانشيني مدرب المنتخب عدة أيام للاستعداد. سيكون من المحبط ألا نتأهل لبطولة تشكل رمز كرة القدم في بلادنا. وأنهت إيطاليا المجموعة متأخرة بنقطتين عن سويسرا بعدما أهدر جورجينيو ركلتي جزاء في المواجهتين ضد سويسرا لتتعادل دون أهداف و1-1.

 ويلعب الفائز من إيطاليا ومقدونيا الشمالية ضد البرتغال أو تركيا في مواجهة مؤهلة للنهائيات في قطر 2022 في 29 مارس. وقال جرافينا: نحن بحاجة للتأهل، نملك كل المقومات لفعل ذلك. جعلنا الأمور صعبة علينا بإهدار ركلتي جزاء، لكن إيطاليا تنتفض في الأوقات الحرجة.

الدوري الإيطالي
كأس العالم 2022
روبرتو مانشيني
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