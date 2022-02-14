«الإمبراطور» و«الملك».. «صمت الشباك»!

مراد المصري (دبي)

تعادل الوصل والشارقة من دون أهداف، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وتميزت بالحضور الجماهير «الصاخب» والفرص المهدرة دون أن تجد طريقها داخل الشباك التي بقيت صامتة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إياباً يوم 22 فبراير الجاري، حيث ستكون الحظوظ مفتوحة على كافة الاحتمالات، بإلغاء قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

جاء الشوط الأول متكافئاً من الفريقين مع اعتماد كل منهما على أفض العناصر المتاحة، حيث دفع الوصل بالمهاجم جيلبرتو سيلفا في المقدمة، مع عودة علي سالمين إلى خط الوسط والحارس محمد الوالي، فيما شارك البرازيلي برناردو أساسياً مع الشارقة، وتواجد المهاجم مالانجو على الدكة.

حاول الوصل عن طريق رأسية من أوليفيرا، لكنها جاءت ضعيفة بين يدي الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 7.

رد الشارقة بتسديدة قوية من برنارد تصدى لها الحارس محمد الوالي على دفعتين في الدقيقة العاشرة.

عاد الوصل ليهدد منافسه برأسية أخرى من البرازيلي إدريلسون، لكنها مرت عالية فوق المرمى في الدقيقة 18.

وسدد كايو لوكاس مهاجم الشارقة كرة مخادعة كان الحارس محمد الوالي لها بالمرصاد في الدقيقة 36.

وحاول شوكوروف بتسديدة قوية، لكنها مرت بجانب القائم في الدقيقى 41.

وفي الوقت بدل الضائع تعرض حسن إبراهيم لاعب الوصل إلى إصابة، ليتم استبداله بحبوش صالح.

وفي الشوط الثاني، انطلق خطف برنارد الكرة، وانطلق ليسدد كرة قوية تصدى لها المدافع إدريلسون، وتخلل ذلك سقوط للمهاجم ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 59.

رد الوصل بهجمة مرتدة سريعة منظمة، لتصل الكرة إلى جيلبرتو سيلفا الذي سدد الكرة بمزاحمة من مدافعي الشارقة، ويتصدى لها الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 61.

قام كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، بتنشيط الهجوم بإشراك مالانجو مكان كمارا في الدقيقة 65.

لم يستغل شوركورف الهجمة المرتدة لفريقه بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها ضعيفة بين يدي الحارس في الدقيقة 70.

تألق كايو لوكاس بمجهود فردي راوغ فيه أكثر من لاعب من الوصل، ليمرر كرة على حافة منطقة الجزاء سددها مالانجو قوية، لكن الحارس الوالي كان بالمرصاد في الدقيقة 80.

وجاءت المحاولة الأخيرة بركلة حرة غير مباشرة نفذها عبدالله خميس مرت أمام مهاجمي الوصل في منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.