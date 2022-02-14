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الرياضي
كان يطالب البايرن بالرد بعد هزيمة بوخوم
كان يطالب البايرن بالرد بعد هزيمة بوخوم
14 فبراير 2022 18:06

ميونيخ (د ب أ) 

طالب أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لاعبي الفريق بتقديم رد فعل بعد الهزيمة أمام بوخوم 2 / 4 في الدوري الألماني، وذلك عبر المباراة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.
وقال أوليفر كان في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين إنه يفترض أن يدرك اللاعبون أن لعب شوط واحد كما حدث في مواجهة بوخوم هو غير مقبول... لقد ظهرنا بمستو أقل بكثير من قدراتنا،
ويحل بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني ضيفاً على ريد بول سالزبورج بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال أوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق: «أحيانا يكون من الجيد أن تستطيع اللعب مجدداً خلال أيام قليلة، كي تنسى سريعاً مثل هذه النتيجة». وأشار أوليفر كان إلى أن الفريق كان قد حقق عودة جيدة بعد هزيمته الثقيلة أمام بروسيا مونشنجلادباخ في بطولة كأس ألمانيا في أكتوبر.
وأوضح أوليفر كان: «لقد استعرضنا رد الفعل المناسب بعد الهزيمة أمام مونشنجلادباخ صفر / 5 وحققنا فوزاً صريحاً في المباراة التالية. أعتقد أن الوضع سيكون هكذا الآن».
ويرى أوليفر كان أن الفريق لا يعاني من مشكلات فنية وذهنية، وإنما اعترف بأن الفريق الذي يدربه المدير الفني جوليان ناجلسمان بحاجة إلى العمل في الجانب الدفاعي.
وقال أوليفر كان: «عندما تتلقى هزيمة كبيرة، دائماً ما يلجأ الناس سريعا للحديث عن الحالة الذهنية للفريق. ومع ذلك، أعتقد أننا في الجانب الدفاعي، ليس في هذا الموسم فقط وإنما في المواسم الأخيرة، نفتقد بعض الجوانب في التحركات وفي العمل أمام الكرة. نحن نتلقى الكثير من الأهداف».
وأضاف: «هذا ما يجب أن نبدأ منه. علينا العمل بالمزيد من الانضباط والحماس أمام الكرة. وإلا سنُعاقب بلا رحمة بسبب الأخطاء، خاصة في منافسات أوروبا».

بايرن ميونيخ
أوليفر كان
مونشنجلادباخ
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