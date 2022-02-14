أبوظبي تستضيف نهائيات «مونديال السلة الثلاثية» في 9 و10 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة السلة، استضافة أبوظبي نهائيات بطولة العالم لأساتذة كرة السلة الثلاثية، وذلك خلال الفترة 9-10 ديسمبر 2022 في جزيرة ياس.

وتأتي استضافة النهائيات وختامية الجولات العالمية امتداداً للنجاحات المبهرة التي شهدتها أبوظبي، والتفاعل الجماهيري الكبير الذي حظيت به نسخة العام الماضي، حيث ينتظر أن تشهد النهائيات مشاركة نخبة الفرق العالمية وأفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية.

وشهدت رياضة كرة السلة الثلاثية، التي سجّلت ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو الأخير، زيادة ملحوظة في شعبيتها بفضل بساطة قوانينها والمنشآت التي تتطلبها، فضلاً عن إيقاعها السريع وأحداثها المشوقة.

وتؤكد البطولة القدرات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، حيث تتمتع أبوظبي بشراكة مميزة مع البطولة التي احتضنتها على مدار أعوام 2015 و2016 و2021.

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا الشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة والتعاون لاستضافة نهائيات البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية وختام الجولات العالمية في أبوظبي ديسمبر 2022.

وأضاف: فخورون بمواصلة الاتحادات الرياضية الدولية شراكتها مع أبوظبي ودعم خطط استضافة نخبة الفعاليات الكبرى بدليل المكانة المرموقة التي تتميز بها أبوظبي على الصعيد العالمي، ونحن واثقون من النجاح الذي ستُحققه نهائيات البطولة في هذا العام بعد الكرنفال الرائع الذي حققته أبوظبي خلال استضافة منافسات البطولة العام الماضي، ما يمثل دعماً جديداً لأجندة فعاليات أبوظبي الرياضية العالمية.

من جانبه، قال أندرياس زاكليس أمين عام الاتحاد الدولي لكرة السلة: يسرنا تنظيم نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي التي نجحت بامتياز في تنظيم مختلف البطولات السابقة وحققت لها الإضافة والبصمة المميزة.

بدوره قال إجناسيو سوريانو رئيس الفعاليات في الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية: فخورون بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم البطولة، ونتطلع لنسخة جديدة تحفل بمزيد من المتعة والحماس الجماهيري.