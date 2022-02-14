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الرياضي
مدفيديف يقترب.. ديوكوفيتش وبارتي يواصلان الصدارة العالمية
مدفيديف يقترب.. ديوكوفيتش وبارتي يواصلان الصدارة العالمية
14 فبراير 2022 17:43

باريس (أ ف ب)

 لا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين، متقدماً على الروسي دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف في أحدث ترتيب والصادر الاثنين.
لكن يمكن للروسي إنهاء هيمنة الصربي الذي حطم الرقم القياسي بتربعه لعامين على عرش التصنيف العالمي، اعتباراً من 28 فبراير المقبل، حيث من المقرر أن ينافس ديوكوفيتش في دورة دبي، ومدفيديف في دورة أكابولكو المكسيكية في الأسبوع نفسه «بين 21 و26 الحالي».
وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج ديوكوفيتش، أو في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي، أو في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي دورة دانة الدنيا.
كما يمكنه خطف المركز الأول، في حال بلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي، أو في حال خرج من الدور الثاني للدورة المكسيكية ولم يبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي في دبي، أو في حال خروجه من الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول الصربي إلى ربع النهائي في دبي.
ولم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى لدى الرجال.
وعند السيدات، بقيت الأسترالية آشلي بارتي في صدارة الترتيب وتلاحقها البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما تراجع تصنيف البولندية إيجا شفيونتيك المركز الرابع إلى المركز التاسع.
وكان لافتاً أيضاً عودة التونسية أُنس جابر إلى نادي العشر الأوليات، بعدما كانت تراجعت مرتبة في التصنيف الماضي لانسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة.


تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:
1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10875 نقطة
2- الروسي دانييل مدفيديف 9635
3- الألماني ألكسندر زفيريف 7865
4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7355
5- الإسباني رافايل نادال 6875
6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5018
7- الروسي أندري روبليف 4700
8- النروجي كاسبر رود 4065
9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 4018
10- الإيطالي يانيك سينر 3429


تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:
1- الأسترالية آشلي بارتي 8330 نقطة
2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 5698
3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5533
4- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4452
5- الإسبانية باولا بادوسا 4429
6- الإستونية أنيت كونتافيت 4241
7- الإسبانية جاربينيي موجوروسا 4195
8- اليونانية ماريا ساكّاري 4191
9- البولندية إيجا شفيونتيك 3986
10- التونسية أنس جابر 3070

ديوكوفيتش
آشلي بارتي
مدفيديف
ألكسندر زفيريف
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