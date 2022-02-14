«التحدي للجو جيتسو» يغلق أبواب التسجيل غداً

أبوظبي (الاتحاد)



يواصل اتحاد الجو جيتسو استعداداته لتنظيم مهرجان التحدي للجو جيتسو، الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال (4 – 13 عام) خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري في جو جيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، حيث تتوقع اللجنة المنظمة مشاركة واسعة في البطولة، مع الإقبال الكبير على التسجيل للاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات، علماً بأن آخر موعد للتسجيل في المنافسات هو مساء اليوم.

من جانبه، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: أجندة الموسم الحالي ستكون حافلة بالبطولات التي تستهدف فئات البراعم والأشبال؛ كونها تمثل أحد أهم مرتكزات خطط الاتحاد لاستدامة نمو وتطور الجو جيتسو، وترسيخ ريادة الإمارات وتفوقها بهذه الرياضة.

وأكد الشامسي أن مثل هذه البطولات تنسجم مع رؤية الاتحاد في المساهمة الحثيثة لبناء جيل قوي، يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، الداعمة والراعية لرياضة الجو جيتسو.

وتابع الشامسي: شاهدنا خلال النسخ السابقة من بطولات التحدي، حرص الأطفال وشغفهم للتألق على البساط من خلال استعراض قدراتهم وقوتهم البدنية ومهاراتهم الذهنية، والأهم من ذلك كله وقوف الأسر والعائلات خلفهم لتحفيزهم على ممارسة تلك الرياضة المفيدة للعقل والبدن، والمهمة في بناء أجيال قوية تمتلك صفات الانضباط والشجاعة والتحمل والصبر واحترام المنافس.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة الموافق 18 فبراير الجاري بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم من الفتيات، وتختتم يوم الأحد بمنافسة ذات الفئة من الفتيان.

بدوره، قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، إن الأطفال هم مستقبل اللعبة التي أصبحت تحتل حيزاً مهماً من المناهج الدراسية، وحجر الزاوية للتربية البدنية، فيما يتطلع إليها الآباء والأمهات على أنها مشروع وطني بامتياز في الدولة.

وأضاف: أبطالنا وبطلاتنا اليوم يتصدرون عناوين الصحف، ويبدعون على البساط محققين أهم الألقاب العالمية، وكانت من أهم عناصر تميزهم البداية المبكرة لممارستهم للعبة، والكشف المبكر عن مواهبهم في عمر صغير وتحديداً من بساط بطولات التحدي التي ساهمت في رسم مستقبل واعد ومشرق للجو جيتسو في الإمارات.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيانها الصادر اليوم، أن أبواب ومدرجات البطولة مفتوحة لاستقبال أولياء الأمور من الأسر والعائلات، ومحبي رياضة الجو جيتسو لحضور المنافسات وتشجيع وتحفيز أبنائهم على تقديم أداءٍ يضمن لهم الفوز وصعود منصات التتويج. وسيوفر المهرجان العديد من الأنشطة التفاعلية والحماسية التي تناسب العائلات والأهالي ضمن أجواء احتفالية مميزة، وسط تواجد مجموعة من حافلات الطعام التي تقدم تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق والمشروبات، كي ينعم الحاضرون بتجربة ترفيهية متكاملة.

ويتعين على جميع المشاركين والراغبين في الحضور من الجمهور إبراز نتيجة اختبار سلبية لفحص PCR لا تتجاوز مدتها 48 ساعة لضمان الدخول إلى مكان الحدث في جو جيتسو أرينا، إلى جانب الحصول على جواز المرور الأخضر من خلال تطبيق الحصن.



