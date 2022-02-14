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«ورود عيد الحب» تتصدر افتتاح بطولة دبي للتنس
«ورود عيد الحب» تتصدر افتتاح بطولة دبي للتنس
14 فبراير 2022 15:29

منير رحومة (دبي)
لم يمنع الانشغال بأجواء المنافسات في بطولة دبي الدولية للتنس نجمات اللعبة في العالم، من الاحتفال بعيد الحب وتبادل التهاني، حيث حرصت اللاعبات على تبادل التهاني مع أسرهم ومعجبيهم، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفال بهذه المناسبة كل على طريقتها الخاصة. 

وانطلقت اليوم بطولة دبي الدولية للتنس السيدات في نسختها الـ22 بالتزامن مع «عيد الحب»، حيث حرصت نجمات التنس في العالم على الاحتفال بهذه المناسبة وتبادل التهاني رغم قوة المباريات وشراسة المنافسات.
ونشرت العديد من نجمات التنس صوراً لباقات الزهور، وقدمت على صفحاتهن عبارات التهاني احتفالاً بعيد الحب، حيث تصدرت الورود صفحة الرومانية سيمونا هاليب، كما احتفلت المصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا بنشر صورها في دبي.
واحتفلت التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة على العالم، بعيد الحب بحضور زوجها «مدرب اللياقة في فريق عملها»، حيث كانت فرصة لتبادل التهاني قبل انطلاقة مشوارها في البطولة غداً الثلاثاء.
وتشارك في بطولة دبي للتنس 8 من ضمن أفضل عشر مصنفات على مستوى العالم إلى جانب نخبة من ألمع نجمات الكرة الصفراء. ويسجل التنس العربي حضوره في البطولة بلاعبتين هما المصرية ميار شريف المصنفة 66 عالمياً، والتي تشارك ببطاقة دعوة، والتونسية أنس جابر المصنفة الـ10 عالمياً.

سيمونا هاليب
أنس جابر
بطولة دبي للتنس
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