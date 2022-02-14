الإسباني أميرالي مدرباً لمنتخب «الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع تعيين الإسباني أميرالي مدرباً لمنتخب الكرة الشاطئية خلال المرحلة المقبلة، وتوجيه الشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي على الفترة التي قضاها مع المنتخب وحقق خلالها العديد من الإنجازات.

وناقش الاجتماع أيضاً ملف استضافة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 الذي تم تقديمه رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قبل فترة، والإشادة بفريق العمل الذي أشرف على إعداد الملف.

واطلعت اللجنة على التقارير الخاصة بمسابقة دوري كرة القدم الشاطئية للموسم الحالي، والذي يشهد منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة.