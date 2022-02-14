سعود المعلا يحتفظ برئاسة الاتحاد العربي للشطرنج

رضا سليم (الشارقة)

احتفظ الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا برئاسة الاتحاد العربي للشطرنج للدورة الانتخابية الجديدة، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور ممثلي 21 دولة الأعضاء في الاتحاد، وجاء الفوز باكتساح بعدما حصل الشيخ سعود المعلا على 16 صوتاً مقابل 5 أصوات لمنافسه السعودي الدكتور عبدالله الوحشي، فيما فاز بمنصبي نائب الرئيس كلاً من الأردني سامي خضر، الذي احتفظ بمنصبه بعدما حصل على 11 صوتاً والجزائري إبراهيم جلول الذي حصل على 9 أصوات، متساوياً مع العراقي ظافر عبد الأمير ليتنازل الأخير له ويفوز جلول بالمقعد الثاني للنائب، فيما جاء المغربي مصطفى أمزال في الترتيب الرابع برصيد 7 أصوات، والدكتور هشام الجندي في المركز الخامس برصيد 6 أصوات.

وترشح للعضوية 11 شخصية لاختيار 4 أعضاء فقط، وفاز بالعضوية السوداني عمر عبدالله دياب وحصل على 13 صوتاً، واليمني صبري عبدالمولي 13 صوتاً، والعراقي ظافر عبد الأمير 11 صوتاً، وتساوى على المقعد الرابع والأخير التونسي الشاذلي الرحماني والسوري علي عباس، ولكل منها 8 أصوات، وتمت إعادة التصويت بينهما، وفاز علي عباس بالمنصب بفارق صوت واحد.

جاء اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في أجواء رائعة، حيث حضرها سعد السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية العربية بتقنية الاتصال المرئي، كما حضر الافتتاح كلا من خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضية، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العربي برئاسة الشيخ سعود المعلا بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء.

وبدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق واعتماد التقارير المالية والإدارية وتمت مناقشة مواعيد البطولات ونظامها وهو ما أخد حيز كبير من الاجتماع وتم الاتفاق على عقد جمعية عمومية غير عادية على أن تقام على هامش بطولات الاتحاد العربي لاعتماد اللوائح الجديدة والمعتمدة من قبل اتحاد اللجان الأولمبية العربية.

وأشرف على الانتخابات حسين الشامسي أمين عام الاتحاد العربي، ومحمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للعبة، وأحمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج.

ورفع الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا آيات الشكر إلى القيادة الرشيدة، ووجه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واتحاد الشطرنج على استضافة اجتماعات الجمعية العمومية، وإلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي لرعايته افتتاح الاجتماعات.

وتابع: دعمنا عدد من الاتحادات العربية من خلال تغطية تكاليف المشاركة في البطولات، كما تحملنا تكاليف التنظيم والتحكيم وكافة الجوائز كما تم التواصل أركادي فلاديميروفيتش رئيس الاتحاد الدولي، الذي يحرص على دعم البطولات العربية سواء بالحضور أو بتقنية الفيديو خلال بطولات الأونلاين، بجانب اجتماعه مع رؤساء الاتحادات العربي في دبي، والتعاون مع الاتحاد الأفريقي للعبة بهدف خدمة ورعاية اللاعبين العرب من القارة الأفريقية، ونتج عن ذلك مشاركة 48 دولة عربية وأفريقية في البطولة الأفريقية، ووصل عدد اللاعبين لأول مرة إلى 2200 لاعب وهناك تنسيق مع محمد المضاحكة المدير الدولي العربي الموجود في الإدارة التنفيذية للاتحاد الدولي.