زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام دولية أبوظبي لجمال الخيل

أبوظبي (وام)

توج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفائزين في فعاليات النسخة الـ 14 لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2022، التي اختتمت بنادي أبوظبي للفروسية.

وحفل الختام بمنافسات قوية ومثيرة، حيث حققت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، ومربط عجمان ثنائية ذهبية خلال الختام، وحصدت «ع ج العلا» لمربط عجمان جائزة الشيخ زايد بن سلطان، فيما نال «إم أو ذهب» لخلف محمد خلف العتيبة، جائزة أعلى معدل من النقاط بعد المركز السابع للخيول المحلية.

وحقق لقب الخيول الدولية للجائزة، «غزال ل ن ج الثاني» لمربط المجد «السعودية»، و«إس جي فيلق» لمربط النسيم «البحرين»، و«وهاش تميم» لمحمد ماجد القحطاني «الكويت».

شهد فعاليات الختام وشارك في التتويج محمد أحمد الحربي المدير العام للجمعية، وجيمس بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربي «الواهو»، وجورازلوف لاسينا، رئيس المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «الإيكاهو»، بالإضافة إلى عدد كبير من الملاك والمربين. وشارك في البطولة التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، واستمرت 4 أيام، 358 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من داخل الدولة وخارجها، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 9 ملايين درهم.

وافتتحت المهرة «ع ج العلا» ثنائية مربط عجمان، بإحرازها ذهبية المهرات، وحلت وصيفة ونالت الفضة رفيقتها في المربط «ع ج غزالة»، فيما جاءت في المركز الثالث ونالت البرونز «دي ريمه» لمربط دبي. وانتزع ذهب الأمهار«ع ج عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، تاركاً المركز الثاني والفضة للمهر «الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، فيما حصل على البرونز «ك أ نيشان» لخالد العميري.

وأكملت «بسندرَستموشايلو» ثنائية مربط عجمان، عندما توشحت بذهب الأفراس، وجاءت في المركز الثاني وحصلت على الفضة «استونيا» ليوسف أحمد عبداللطيف آل علي، فيما كان اللقب البرونزي من نصيب «جيهندرا» للفريق الملكي البحريني.

وأضافت «إي أس شارجة» الذهبية الثانية لخيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، عندما حلقت بلقب المهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «ع ج موراي» لمربط عجمان، أما البرونز فكان من نصيب «دي راما» لمربط دبي. وأهدى «جيه أس تروي» مربط الجواهر، ذهبية الأمهار عمر سنة، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة «الأريام عشاق» لإسطبلات الأريام، فيما ذهب البرونز إلى «ظافر الهواجر» لمربط الهواجر. واختتم «مهاب بي أتش أم» لطلال حميد المسكري الفعاليات بعد أن حصد اللقب الذهبي للفحول، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة «الأريام شكلان» لإسطبلات الأريام، فيما نال اللقب البرونزي «شادي الخالدية» لمربط الجواهر.

من جانبه أكد محمد الحربي، أن الجمعية وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمتابعة وإشراف من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مستمرة في دعم ملاك ومربي الخيل العربية داخل الدولة وخارجها. وأضاف أن بطولة أبوظبي الدولية في نسختها الرابعة عشرة تمثل محطة مهمة في عروض جمال الخيل العربية، حيث خرجت العديد من الأبطال العالميين، كما أنها تجتذب دائماً أفضل سلالات الخيل العربية، مشيراً إلى أن البطولة تميزت بنظام جوائزها الفريد والذي يمنح الفائزين في الأشواط التأهيلية حتى المركز السابع مبالغ قيمة متساوية.

وتابع أن هذه النسخة شهدت استحداث جوائز جديدة للخيول المشاركة من خارج الدولة، حيث تمنح لثلاثة خيول بعد المركز السابع، موضحاً أن الهدف هو دعم ملاك ومربي الخيل المشاركة من خارج الدولة. وأكد حرص الجمعية على إخراج البطولة بصورة مميزة وفقاً لقوانين وشروط «الإيكاهو»، وكذلك باتباع أعلى معايير الشفافية والعدالة، وأن الجمعية تعتبر هي الجهة الرسمية في التنظيم والإشراف على البطولات والمسابقات في الدولة. وأضاف أن الجمعية فتحت العديد من أدوات التواصل مع الملاك والمربين وذلك من أجل تطوير الأداء والارتقاء في تنظيم البطولات، حيث ابتكرت نظام استبيان صمم للمشاركين في البطولات للاستفادة من آرائهم في رسم استراتيجية تطوير الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بالتنظيم، وكذلك معرفة أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها المساهمة في تعزيز جودة التنظيم والحفاظ على استدامة التميز والنجاح واستشراف المستقبل. وهنأ الحربي الفائزين بالبطولة، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق.