الشارقة بطل «العموم» في «أم الألعاب»

دبي (الاتحاد)

شهدت بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى، التي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين، مستويات قوية وحضوراً بارزاً للمواهب الصاعدة، حيث حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة صدارة ترتيب الميداليات لفئة الناشئات، بنيله 9 ميداليات من بينها 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، ونال البطائح المركز الثاني بحصوله على 10 ميداليات من بينها 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية، وحصد دبا الحصن المركز الثالث بحصوله على 8 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضية و4 برونزيات.

وتفوق نادي الشارقة الرياضي للمرأة مجدداً في ترتيب الميداليات في فئة السيدات، بحصوله على المركز الأول برصيد 23 ميدالية، من بينها 14 ذهبية و6 فضيات و3 برونزية، ونال البطائح المركز الثاني بحصوله على 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزيتين، والإمارات المركز الثالث بحصوله على 7 ميداليات من بينها ذهبية و5 فضيات وبرونزية .

وحقق النصر المركز الأول على مستوى الناشئين بحصوله على 11 ميدالية من بينها 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وجاء نادي الشارقة وصيفاً برصيد 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات، والحمرية ثالثا برصيد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات .

كما حقق نادي الشارقة المركز الأول في العموم بحصد 8 ميداليات من بينها 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، والنصر المركز الثاني بحصوله على 9 ميداليات من بينها 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية وشباب الأهلي المركز الثالث بحصوله على 9 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضية و5 برونزيات.