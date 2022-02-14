19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
الشارقة بطل «العموم» في «أم الألعاب»
الشارقة بطل «العموم» في «أم الألعاب»
14 فبراير 2022 14:39

دبي (الاتحاد)
شهدت بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى، التي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين، مستويات قوية وحضوراً بارزاً للمواهب الصاعدة، حيث حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة صدارة ترتيب الميداليات لفئة الناشئات، بنيله 9 ميداليات من بينها 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، ونال البطائح المركز الثاني بحصوله على 10 ميداليات من بينها 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية، وحصد دبا الحصن المركز الثالث بحصوله على 8 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضية و4 برونزيات.
وتفوق نادي الشارقة الرياضي للمرأة مجدداً في ترتيب الميداليات في فئة السيدات، بحصوله على المركز الأول برصيد 23 ميدالية، من بينها 14 ذهبية و6 فضيات و3 برونزية، ونال البطائح المركز الثاني بحصوله على 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزيتين، والإمارات المركز الثالث بحصوله على 7 ميداليات من بينها ذهبية و5 فضيات وبرونزية .
وحقق النصر المركز الأول على مستوى الناشئين بحصوله على 11 ميدالية من بينها 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وجاء نادي الشارقة وصيفاً برصيد 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات، والحمرية ثالثا برصيد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات .
كما حقق نادي الشارقة المركز الأول في العموم بحصد 8 ميداليات من بينها 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، والنصر المركز الثاني بحصوله على 9 ميداليات من بينها 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية وشباب الأهلي المركز الثالث بحصوله على 9 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضية و5 برونزيات.

 

نادي الثقة للمعاقين
نادي الشارقة الرياضي
بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©