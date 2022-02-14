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الرياضي
«السماوي» مع «العنابي».. طموح الأمس في الكأس
«السماوي» مع «العنابي».. طموح الأمس في الكأس
14 فبراير 2022 15:00

سلطان آل علي (دبي)
يلتقي الوحدة وبني ياس الليلة من جديد بعد لقائهم الأخير في الدوري قبل أيام، ولكن هذه المرة في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وعلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة في مواجهة مرتقبة.
بني ياس الذي يطمح لتحقيق اللقب وإعادة أمجاد 30 عاماً عندما حقق اللقب في 1992، والوحدة بطموح المنافسة على كل ألقاب الموسم، والانتفاضة المستمرة مع المدرب جريجوري.
وقد يتفاءل جماهير بني ياس بآخر مواجهة جمعت الفريق مع الوحدة، والتي كانت في نصف نهائي الكأس موسم 2011/2012. حينها انتصر السماوي في مباراة حماسية مثيرة كان متأخراً فيها حتى الدقيقة 88، عندما عادل خافيير يستي النتيجة لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، وظهر فيها الهداف الكبير أندريه سنجاهور، وسجل هدفين لينتصر بني ياس بنتيجة 3-1، ويصل إلى النهائي الذي خسره من الجزيرة.
أما في مجمل التاريخ، فالوحدة يتفوق من دون شك، حيث تواجه الفريقان 4 مرات في مسابقة الكأس، فاز العنابي في 3 منها وبني ياس مرة واحدة، وسجل بني ياس 4 أهداف فقط، في حين أن الوحدة سجل 8 أهداف.

الوحدة
بني ياس
كأس رئيس الدولة
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