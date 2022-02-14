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الرياضي
الشارقة والوصل.. تاريخ «أبيض»!
الشارقة والوصل.. تاريخ «أبيض»!
14 فبراير 2022 14:30

سلطان آل علي (دبي)
يخوض الشارقة والوصل مواجهة الذهاب في نصف نهائي كأس رئيس الدولة اليوم على استاد زعبيل في دبي.
يدخل الفريقان بطموح الوصول إلى نهائي أغلى البطولات وأقربها للفريقين، وستكون المواجهة منتظرة في الملعب والمدرجات ومحمّلة بتاريخ طويل وكبير في الكأس، كان اللون «الأبيض» فيه هو السائد والمسيطر.
تقابل الوصل والشارقة في 10 مباريات بمسابقة كأس رئيس الدولة عبر التاريخ، كان الفوز فيها من نصيب الشارقة في 7 مباريات، بينما لم يحقق الوصل الفوز سوى 3 مرات فقط.
وعلى مستوى الأهداف، فإن مواجهتهما دائماً ما تكون حافلة بالمتعة التهديفية، حيث سجل الشارقة 19 هدفاً والوصل 13 هدفاً، ليبلغ المجموع 32 هدفاً بمعدل 3.2 هدف كل مباراة.
ولا يمكن ذكر تاريخ مواجهات الكأس بين الوصل والشارقة دون التطرق لثلاثة نهائيات سابقة بينهما، وجميعها ذهبت لمصلحة الشارقة في موسم 1982-1983 بنتيجة 2-0 وموسم 1990-1991 بنتيجة 3-0 وموسم 1997-1998 بنتيجة 3-2، والهدف الذهبي بعد مباراة دراماتيكية كان بطلها الشارقة مع صافرة النهاية.. فهل تستمر العقدة الشرقاوية في الكأس، أم سيكون للوصل رأي آخر بحلته الجديدة؟

كأس رئيس الدولة
الشارقة
الوصل
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