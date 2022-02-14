السلة العربية.. مفاجآت مدوية وغيابات مثيرة للجدل!

علي معالي (دبي)

ما فعله المنتخب الصومالي في النسخة رقم 24 لبطولة المنتخبات العربية لكرة السلة رجال فاق كل التوقعات، وذلك في البطولة المقامة حالياً على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، والتي يشارك فيها 7 منتخبات عربية وهي: الإمارات «البلد المستضيف» وتونس ولبنان والأردن والجزائر وليبيا والصومال، حيث توقع الكثيرون أن تكون الصومال فريسة كل المنتخبات المشاركة وهو ما حدث بالفعل في أول مباراتين ضد لبنان والجزائر في منافسات المجموعة الثانية، وكانت المفاجأة المدوية في الدور الثاني «ربع النهائي» بتألق الصومال والفوز على ليبيا متصدر المجموعة الأولى بفارق جيد من النقاط 92- 88 لتضرب موعداً في المربع الذهبي في مواجهة لبنان مرة أخرى.

ولعل أبرز ما في هذه النسخة أن دبي عودة الصومال للمشاركة بعد غياب 17 عاماً، والتي حقق منتخبها مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى المربع الذهبي على حساب المنتخب الليبي رغم أن تجمع الفريق من 3 دول قبل البطولة واكتفى بمرانين فقط، وشهدت النسخة الحالية غياب منتخبات ذات تاريخ طويل في اللعبة مثل مصر وسوريا والسعودية والعراق والمغرب، ومع ذلك حفلت الكثير من المباريات بالمتعة والإثارة.

وتأهلت 4 فريق للمربع الذهبي وهي تونس والجزائر ولبنان والصومال، وتجرى مبارياتها يوم غدٍ الثلاثاء، حيث يلتقي المنتخب الصومالي نظيره اللبناني، وهناك مواجهة أفريقية خالصة تجمع الجارين تونس والجزائر.

وتاريخ هذه البطولة طويل حيث انطلقت عام 1974، ويُعد المنتخب المصري هو الأكثر تتويجاً باللقب 12 مرة، يليه تونس 4 مرات، بينما انتزع المنتخب السعودي لقبين، ومرة واحدة فقط لكل من السودان وسوريا والجزائر والأردن.

وأضفت الجماهير اللبنانية المتعة والإثارة على المباريات التي يكون طرفها منتخب لبنان حيث تمتلئ المدرجات عن آخرها مع قيام هذه الجماهير بابتكار هتافات بالمدرجات تلهب الحماس في أرض الملعب، وتجعل صالة اللعب مصدر حماس وتألق للاعبين.

ويتساءل الكثيرون من عشاق اللعبة عن مشاركة 7 منتخبات عربية فقط، رغم توقيت البطولة المناسب قبل التصفيات القارية لكن ظروف تغيير المدربين كما هو الحال في مصر أو الإصابات في السعودية والبحرين جعل هذه المنتخبات تغيب عن هذه النسخة.