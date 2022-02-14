25 لاعبة مع منتخب السيدات في أذربيجان

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني للسيدات لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب أذربيجان يومي 20 و23 فبراير الجاري، في العاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن تحضيراته للاستحقاقات الكروية المقبلة، أهمها بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والبطولات الخليجية.

واختارت المدربة البرازيلية كاميليا 25 لاعبة للتواجد في المعسكر الذي انطلق في مقر الاتحاد بدبي، بمتابعة مباشرة من لجنة كرة القدم النسائية برئاسة أمل حسن بوشلاخ، حيث تم وضع برنامج متكامل للمنتخب يتضمن تجمعات داخلية وخارجية ولعب مباريات ودية مع مدارس كروية مختلفة، بهدف الاحتكاك وزيادة خبرة اللاعبات.