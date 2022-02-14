19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
25 لاعبة مع منتخب السيدات في أذربيجان
25 لاعبة مع منتخب السيدات في أذربيجان
14 فبراير 2022 13:30

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني للسيدات لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب أذربيجان يومي 20 و23 فبراير الجاري، في العاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن تحضيراته للاستحقاقات الكروية المقبلة، أهمها بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والبطولات الخليجية.

واختارت المدربة البرازيلية كاميليا 25 لاعبة للتواجد في المعسكر الذي انطلق في مقر الاتحاد بدبي، بمتابعة مباشرة من لجنة كرة القدم النسائية برئاسة أمل حسن بوشلاخ، حيث تم وضع برنامج متكامل للمنتخب يتضمن تجمعات داخلية وخارجية ولعب مباريات ودية مع مدارس كروية مختلفة، بهدف الاحتكاك وزيادة خبرة اللاعبات.

اتحاد الكرة
أذربيجان
منتخب أذربيجان
الكرة النسائية
منتخب السيدات
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©