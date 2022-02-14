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الرياضي
فوكس يقتحم قائمة «توب 10» في جولة «دي بي وورلد»
فوكس يقتحم قائمة «توب 10» في جولة «دي بي وورلد»
14 فبراير 2022 13:45

دبي (الاتحاد)
دخل النيوزلندي رايان فوكس قائمة العشرة الأوائل، بحلوله بالمركز الثامن في ترتيب الموسم الحالي للجولة «دي بي وورلد» العالمية للجولف، بفضل تتويجه بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك، التي اختتمت أمس الأحد في نادي الحمرا للجولف، وبجوائز مالية بلغت مليوني دولار أميركي.
وعزز فوكس رصيده بفضل التتويج باللقب الإماراتي، ليصبح لديه 562 نقطة وينطلق 49 مركز دفعة واحدة إلى الأمام ويحتل المركز الثامن في الترتيب العام، بعد أربع بطولات خاضها هذا الموسم في جولة «دي بي وورلد»، وتضم 45 بطولة تقام في 24 دولة مختلفة حول العالم هذا الموسم، على أن يكون الختام في دبي في شهر نوفمبر المقبل.
كما تقدم الإنجليزي روس فيشر 53 مركزاً، ليصبح بالمرتبة 14 في ترتيب جولة «دي بي وورلد» برصيد 384.1 نقطة، بعدما حل وصيفاً في بطولة رأس الخيمة كلاسيك.
وحافظ النرويجي فيكتور هوفلاند على صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، برصيد 1,704.5 نقطة، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ويأتي خلفه البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إس بي سي، برصيد 1,456.2 نقطة.

بطولة رأس الخيمة الكلاسيكية للجولف
دبي ديزرت كلاسيك للجولف
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