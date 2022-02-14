بعد تألقه في دولية الشارقة..المهيري إلى مونديال «قفز الحواجز»

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ختام فعاليات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، وتوج سموه الفارس كريستابس نيرتنكس، بكأس جائزة لونجين الشارقة.

وتمكن نيرتنكس مع جواده «فالور» من جمهورية لاتفيا، من اقتناص اللقب البالغة جائزته 150 ألف يورو، من جملة الجوائز التي بلغت 425 ألف يورو، في 28 شوطاً اشتملت عليها البطولة برعاية شركة لونجين – الراعي الرسمي.

وجاءت مواصفات منافسة الختام على كأس البطولة من جولتين، وصمم مسارها بحواجز يراوح ارتفاعها بين (145- 160) سم، وتنافس على اللقب 40 فارساً وفارسة، ونال الفارس كريستابس الفائز بكأس البطولة بالجواد «فالور».

وأنهى البطل الجولة الثانية دون خطأ في زمن بلغ (48.95) ثانية، كسر به زمن الفارس جاك رايان في الجولة الثانية، الذي سجله مع الجواد «بي بي أس مكريجور»، في زمن بلغ (50.9) ثانية، برصيد نقطة جزاء واحدة. ونظم البطولة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ضمن دعم سموه ورعايته لأنشطة الفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاءت البطولة، برعاية عدد كبير من المؤسسات والشركات الوطنية الراعية، وجرت فعالياتها خلال أربعة أيام، بمشاركة عدد كبير من فرسان القفز يقدر بـ(300) فارس وفارسة بصحبتهم 400 خيلاً، من 35 دولة حول العالم.

وشهد منافسة الختام، ومراسم تتويج الفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، رئيس البطولة، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة، مدير البطولة، وشخصيات من الاتحاد الدولي للفروسية.

وتضمنت منافسة الختام آخر جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، والرابعة التي تستضيفها الإمارات، بعد ثلاث جولات شهدتها البطولات الدولية في العين وأبوظبي وبطولة الشراع الدولية.

وأعلن عن أسماء المتأهلين لنهائي كأس العالم لقفز الحواجز، أميركا لاس فيجاس 2022، والفرسان عن الدول الشرق أوسطية، وهم فارسنا عبد الله حميد المهيري، والذي ينال حق التأهل للمرة الرابعة على التوالي في نهائي كأس العالم.

وتأهل أيضاً الفارس عبد الله الشربتلي من السعودية، والفارس السوري عمرو حمشو، والفارسان مّودة زيادة وعبد الرحمن شوشة من مصر عن دول المجموعة في شمال أفريقيا.

وقال الشيخ عبد الله القاسمي، إن تقدم مستوى رياضة قفز الحواجز في الإمارات أكسبها ثقة العالم، واجتذبت البطولات الدولية التي تنظمها أندية الفروسية مشاركة الكثيرين من أميز فرسان، وتزايد عدد فرسان القفز في الإمارات، دليل على محبتهم لرياضة القفز.

وقال إنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها، وما يحققه فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية من نتائج، يأتي ثمرة لدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، في البطولة الدولية من فئة الخمس نجوم.

وعبر باتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية كأس البطولة، عن فرحتهم بعودة قفز الحواجز بصورة أكبر إلى ميادين الفروسية، والتي كنا نعتبرها طبيعية إلى حد كبير في دولة الإمارات، مقارنة بغيرها من دول العالم.

وأضاف أن عودة بطولة كأس حاكم الشارقة من الفئة الرفيعة إلى ميدان الصالة المغطاة، ومشاركة نخبة فرسان القفز في العالم، يرتقي بمستوى أداء فرسان الإمارات، ولونجين ستواصل دعمها ورعايتها والتي لم تتوقف وحسب المتاح خلال الفترة الماضية.