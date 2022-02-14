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الرياضي
اتحاد كلباء بطلاً لدوري «ناشئي الجودو»
اتحاد كلباء بطلاً لدوري «ناشئي الجودو»
14 فبراير 2022 12:31

أبوظبي (الاتحاد)
أحرز نادي اتحاد كلباء، لقب دوري الناشئين للجودو لموسم 2021-2022، في ختام البطولة التي اتسمت منافسات البطولة بالإثارة والندية، وسط حضور مميز وفقاً للضوابط الاحترازية، بعد تنظيم ناجح من اتحاد اللعبة بالصالة الرياضية في نادي الفجيرة للفنون القتالية «فرع دبا الفجيرة»، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع النادي المضيف.
وجاء تتويج فريق اتحاد كلباء بعد أن حصد 9 ميداليات، منها 3 ذهبيات و3 فضيات ومثلهما من البرونز، وحل في المركز الثاني نادي الشارقة الرياضي برصيد 9 ميداليات ملونة منها 3 ميداليات ذهبية وفضيتين و4 برونزيات، وفي المركز الثالث حل نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية واحدة وفضيتين و3 برونزيات، وفي المركز الرابع نادي خورفكان بذهبية وبرونزية .
وشهدت فرق الصدارة الثلاثة في ختام البطولة توزيع 8 ميداليات ذهبية، والتي نالها حميد الشامسي في وزن تحت 50 كجم، وراشد نعمتوف في وزن تحت 73 كجم، وحسان عزان في وزن تحت 81 كجم «اتحاد كلباء»، أما ذهبيات فريق نادي الشارقة الثلاثة فقد حصل عليها كليمو عبد الله في وزن تحت 60 كجم، وعبد الرحمن بن حمو في وزن تحت 66 كجم، ومنصور عبد الرحمن في وزن فوق 91 كجم، وحقق ذهبية نادي الفجيرة للفنون القتالية يزن سومر في وزن تحت 55 كجم، ونال ذهبية نادي خورفكان حمد الهاشمي في وزن تحت 90 كجم .
وفي ختام البطولة كرم ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو، يرافقه محمد جاسم أمين السر المساعد، وعلي عبيد المراشدة مشرف الألعاب الفردية بنادي اتحاد كلباء، بتكريم الفائزين وتبادل الدروع التذكارية.
وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالنجاحات الفنية والمشاركات القياسية لفرق المراحل السنية للجودو، مجدداً الإشادة باستضافة نادي الفجيرة للفنون القتالية للبطولة العمرية، وهنأ اتحاد كلباء على الفوز بلقب البطولة، متمنياً التوفيق لبقية الفرق في البطولات المقبلة.

اتحاد الجودو
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