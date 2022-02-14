«ملاكمة المحترفين».. نجاح استثنائي في «ليلة التحدي»

دبي (الاتحاد)

فرض ملاكمو الإمارات وجودهم على النسخة الأولى من بطولة ليلة التحدي لملاكمة المحترفين، التي نظمها الملاكم الإماراتي العالمي عيسى الدح بنادي EMD بدبي، والتي شهدت 10 مواجهات من العيار الثقيل، حيث حقق عدد من محترفي الملاكمة الإماراتيين الفوز بالمواجهات المثيرة في ليلة التحدي، حيث فاز الملاكم حسين الشمار بالضربة القاضية على منافسه الأوغندي جوذيف سيكيناز، وخطف سلطان النعيمي منافسه الهندي أكاشا بالضربة القاضية قبل نهاية الجولة الأولى من المواجهة، كما فاز فهد البلوشي على الأوغندي مولندوا، وماجد النقبي على الكاميروني موجاني سامح.

كما شهدت مواجهات البطولة أيضاً المغربي ذكريا رحيمو على الأوغندي كينيش، والمصري زياد حمزة على الأوغندي جيفري مونجي، والباكستاني خالد ناصر على الهندي بوشكاربونداكي، وكاجيمو الأوغندي على النيجيري إيمانويل، وفوز باشكا كريزان من الهند على سمير أنور من كينيا، وراشد بالوسي من باكستان على النيجيري حميد سليمان.

وشهد المنافسات الأسطورة اليمني الأصل البريطاني الجنسية نسيم حميد الشهير بالبرنس، الذي كان ضيف شرف البطولة، حيث شارك الأبطال فرحتهم بنجاح الحدث.

ومن جانبه، أشاد منظم البطولة البطل عيسى الدح بنجاح النسخة الأولى من البطولة التي اعتبرها بداية حقيقية لتنظيم بطولات لملاكمة المحترفين بالإمارات، متوقعاً مشاركة ونجاحاً أكبر في النسخة الثانية التي ستقام خلال شهر مارس بدبي.