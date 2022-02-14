6 أندية ترسم «خريطة الطريق» إلى ألقاب الموسم

معتصم عبدالله (دبي)

بدأت خريطة المنافسة على ألقاب الموسم الحالي 2021-2022، في تحديد بوصلة المتنافسين على «منصات التتويج» مع دخول المسابقات المراحل الحاسمة، مع انطلاقة جولة الذهاب في الدور نصف النهائي للبطولة الأغلى كأس رئيس الدولة، وتأهل أربعة أندية إلى الدور ذاته «كأس رابطة المحترفين»، بجانب التنافس المحتدم على قمة «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية الجولة 15، في الوقت الذي توج فيه الجزيرة بأول ألقاب الموسم «كأس السوبر» على حساب منافسه شباب الأهلي.

وجمعت المنافسة على «كعكة ألقاب الموسم»، 6 أندية تملك حظوظاً متفاوتة في التتويج بلقب على الأقل، وشملت على التوالي فرق: الوحدة الذي ينافس على ثلاثة ألقاب، الجزيرة 3، العين 2، شباب الأهلي 2، الشارقة 2، بني ياس 1، الوصل 1.

ويبرز اسم فريق الوحدة في ظل استمراره في سباق المراحل الحاسمة لـ «كأس رئيس الدولة» في الدور نصف النهائي في مواجهة منافسه بني ياس، وتواجده في الدور ذاته لكأس الرابطة، حيث تنتظره مواجهتان في مارس المقبل أمام شباب الأهلي، علاوةً على احتلاله وصافة ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 30 نقطة خلف العين المتصدر بـ 36.

ويستمر الجزيرة، المتوج بلقب السوبر كأول بطولات الموسم، في سباق المنافسة في «كأس رابطة المحترفين» في الدور نصف النهائي، علاوة على حظوظه المتفاوتة في حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وفي جعبته مباراتان مؤجلتان أمام الظفرة واتحاد كلباء على التوالي.

وتبدو حظوظ العين الأكبر على الورق، في حصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل استمرار تمسكه بالصدرة برصيد 36 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة «الوصيف» بنهاية الجولة 15، ويلعب «الزعيم» أيضاً في الدور نصف النهائي لـ «كأس الرابطة» في مواجهة منافسه الجزيرة، أملاً في تعويض الخروج من عتبة الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة بالخسارة أمام الوصل 1-2.

ولم تمنع خسارة شباب الأهلي لأول ألقاب الموسم أمام الجزيرة بركلات الترجيح في كأس السوبر، ووداعه بالسيناريو ذاته في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة بالخسارة أمام الشارقة بركلات الترجيح 2-4، استمراره في حملة الدفاع عن لقبه في كأس رابطة المحترفين، حيث يلعب في الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أمام منافسه الوحدة في مارس المقبل، إضافة إلى احتلاله المركز الرابع «مؤقتاً» في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

وفرض الشارقة اسمه على الدور نصف النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» في مواجهة الوصل، علاوةً على احتلال «الملك» المركز الثالث في الدوري، فيما يأمل فريقا الوصل وبني ياس الظفر بلقب البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بحكم تواجدهما في الدور نصف النهائي ليكون اللقب المنتظر بمثابة أكبر هدية في الموسم الحالي 2021- 2022.



سباق ألقاب موسم 2021-2022

كأس السوبر: الجزيرة.

كأس رئيس الدولة «نصف النهائي»: الوصل، الشارقة، الوحدة، وبني ياس.

كأس رابطة المحترفين «نصف النهائي»: الوحدة، شباب الأهلي، الجزيرة، والعين.

دوري أدنوك للمحترفين «الجولة 15»: العين، الوحدة، الشارقة، شباب الأهلي، والجزيرة.