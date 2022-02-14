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الرياضي
«مهرجان الشيخ زايد» للمحامل الشراعية على كورنيش أبوظبي «السبت»
«مهرجان الشيخ زايد» للمحامل الشراعية على كورنيش أبوظبي «السبت»
14 فبراير 2022 12:04

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، المقرر له السبت المقبل.

ويعد سباق السبت المقبل الجولة الأولى لهذه الفئة، لا سيما وأنه يأتي كثالث سباقات التراث البحري للنادي بعد سباقي مهرجان الشيخ زايد فئة 60 قدماً وسباق غناضة لفئة 60 أيضاً.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل ظهر الأربعاء، فيما يقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتبلغ مسافة التسابق 8 أميال بحرية فيما يكون السباق على كورنيش العاصمة أبوظبي.

أبوظبي
كورنيش أبوظبي
المحامل الشراعية
مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية
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