البارسا يتحفز والبايرن يترقب.. وأزبيليكويتا ينتظر «البلوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن رفض أزبيليكويتا لاعب تشيلسي الإنجليزي عرضاً أول من جانب ناديه للتجديد مدته عام واحد مع خيار التجديد لعام آخر، في الوقت الذي قدم فيه برشلونة الذي يرغب بشدة في ضمه، عرضاً أفضل لمدة عامين، قابلة لخيار الزيادة إلى 3 أعوام، فإن المدافع الدولي الإسباني ظهير تشيلسي الإنجليزي لا يتعجل تمديد عقده مع البلوز، رغم أنه ينتهي في يونيو القادم، وأصبح منذ أول يناير الماضي حراً في التفاوض مع أي نادٍ آخر.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة وبايرن ميونيخ على اتصال دائم بهذا النجم الدولي الإسباني، منذ أن أصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ، بل إن «البارسا» متفائل بفرص حصوله على خدماته وإعادته إلى إسبانيا الصيف القادم. غير أن أزبيليكويتا ينوي الاستماع أولاً إلى كبار المسؤولين في قلعة «ستامفورد بريدج» معقل «البلوز»، وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين مارتينا جرانوفسكايا المدير التنفيذي للنادي، والتي ينتظر أن يتلقى منها عرضاً نهائياً قبل أن يتخذ قراره النهائي ويحزم حقائبه ويرحل.

وأمضى أزبيليكويتا قائد الفريق اللندني عشرة مواسم في تشيلسي، وفاز بكل شيء مع البلوز وبوجه خاص الدوري الإنجليزي «البريميرليج» لمرتان، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج» مرة واحدة، وآخر بطولاته كانت منذ يومين بإحراز كأس العالم للأندية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2/1، بعد وقت إضافي من شوطين.

واليوم أصبح أزبيليكويتا جاهزاً لأي تحد جديد، ولن يقول: لا لأي عرض جيد يتلقاه، ولكن بشرط أن يفقد الأمل تماماً في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي ومقبول مع إدارة ناديه الحالي.

يذكر أن سيزار أزبيليكويتا المولود في 28 أغسطس 1989«32 سنة» بدأ مسيرته الاحترافية في نادي أوساسونا الإسباني موسم 10/2011، ثم انتقل إلى أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، قبل أن يشد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لتشيلسي في 24أغسطس 2012. وهو لاعب دولي إسباني وشارك منتخب «الروخا» في مونديال البرازيل 2014 ومونديال روسيا 2018.