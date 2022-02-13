الشحي يهدي البوادي كأس رئيس الدولة للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

أهدى الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «أريزونا دو ساو» إسطبلات البوادي سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بنسخته الـ 23 لمسافة 160 كلم، التي أُقيمت بتنظيم واستضافة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبمشاركة قياسية بلغت (396) فارساً وفارسة من داخل وخارج الدولة.

وأُقيم السباق بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وظفر الشحي بالكأس الغالية، بعد أن قطع المسافة الإجمالية للسباق في 6:09:08 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.00 كلم في الساعة.

وحل في المركز الثاني الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «لوكيليا ستاروود كوميت» لإسطبلات اف 3، قاطعة المسافة في زمن قدره 6:09:10 ساعة.

وحل في المركز الثالث الفارس سيف المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تامر» لإسطبلات «ام آر ام» قاطعاً المسافة في زمن قدره 6:09:53 ساعة. شهد السباق منافسة قوية، حيث عمد الفرسان لتقنين سرعتهم في المراحل الأولى، ولم تتجاوز السرعة 25 كلم في الساعة، قبل أن تزداد تدريجياً في المرحلتين الثانية والثالثة، قبل أن تنخفض في المرحلة الرابعة.

وقد كان البطل مع خيول الصدارة في جميع المراحل، حيث حلّ في المركز السادس في المرحلة الأولى، قبل أن يتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، والمركز الثالث في المرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الرابعة، كان في المركز الثامن، ولكن ليس بفارق كبير عن المتصدرين، وحافظ على وتيرة سرعة خيله في المرحلة الخامسة، لينتقل إلى المركز الثالث، قبل أن يزيد من سرعته في المرحلة الأخيرة.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ومسلم العامري مدير عام القرية، والشيخ محمد بن نواف آل ثاني رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل بدولة قطر الشقيقة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية.

من جهته، أعرب بطل السباق الفارس أحمد صالح الشحي عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب النسخة الـ 23 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن الفوز بهذا اللقب له أهمية خاصة، لكونه يحمل اسماً غالياً على قلوب كل الرياضيين.

وأضاف أن السباق كان قوياً منذ انطلاقته وشهد سرعات كبيرة في بدايته، مما يشير إلى حرص الجميع على تحقيق اللقب، وأشاد بالفرس «أريزونا»، وقال إنها فرس قوية وظل مستواها في تطور مستمر.

كما أعرب أحمد الشحي عن شكره وتقديره لفريق إسطبلات البوادي على الدعم والتوجيهات الكبيرة خلال السباق والتي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

الريسي: بطولة غالية على القلوب

أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، عن فخره بنجاح النسخة الـ 23 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن السباق له مذاق خاص وسط جميع أهل الفروسية، وإن الإقبال الكبير للمشاركة في السباق يؤكد أن مدى حبهم وتقديرهم لهذه البطولة الغالية على القلوب.

وأضاف أن رياضة الفروسية في الدولة ظلت تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مشيراً إلى أن السباق تميز بجوائز مالية قيمة شملت عدداً كبيراً من المشاركين.

وتقدم الريسي بالتهنئة إلى الفائزين بالألقاب، متمنياً حظاً أوفراً لمن لم يحالفهم التوفيق.

العامري: شكراً للجميع على النجاح المميز للبطولة

عبر مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه سباق كأس رئيس الدولة في النسخة الـ 23، وقال: نثمن الدعم الكبير والرعاية الكريمة التي حظي بها من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والذي قاد إلى هذا النجاح المميز للحدث.

وأضاف: نشكر كل من شارك في البطولة وقدم جهده في مجاله، مشيراً إلى أن بطولة كأس رئيس الدولة غالية على قلوب الجميع؛ لذا جاء العطاء من الجميع وافراً ومواكباً لقيمة البطولة السامية، واختتم حديثه بتقديم التهنئة للفائزين، متمنياً حظاً أوفراً لمن لم يحالفه التوفيق.

الحضرمي: تعاون مميز

أشاد محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية بتعاون كل المشاركين مع اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة والذي قاد إلى نجاح الحدث وأخراجه في أفضل صورة.

وقال: السباق شهد مشاركة كبيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى التنافس القوي، الذي شهده السباق في كل مراحله.