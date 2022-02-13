دراج الشارقة بطل سباق تلال

دبي (الاتحاد)

فاز الدراج علي أحمد من نادي الشارقة بالمركز الأول في سباق تلال للطريق للدراجات الهوائية للناشئين لمسافة 48 كم، الذي أقيم بمشاركة 70 لاعباً من 14 نادياً، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات بمنطقة تلال في الشارقة، وشهد مشاركة كبيرة من الأندية، بحضور الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي وعدد كبير من مدربي الأندية والمسؤولين. ونجح دراج الشارقة علي أحمد من الفوز بالسباق بزمن قدره 1:21:46 ساعة، وجاء في المركز الثاني إبراهيم يوسف، من نادي خورفكان، وحل ثالثاً ديلان ايتيج من نادي أبوظبي، كما نظم الاتحاد سباق الأشبال وشهد مشاركة 78 دراجاً من 16 نادياً ولمسافة 25 كم، وفاز محمد نبهان من نادي دبا الحصن بالمركز الأول، وحل ثانياً عيسى سليمان من نادي الحمرية، وسعيد راشد من العربي في المركز الثالث.