اليوم 04:03
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
دراج الشارقة بطل سباق تلال
السباق شهد مشاركة واسعة (الاتحاد)
14 فبراير 2022 02:47

دبي (الاتحاد)

فاز الدراج علي أحمد من نادي الشارقة بالمركز الأول في سباق تلال للطريق للدراجات الهوائية للناشئين لمسافة 48 كم، الذي أقيم بمشاركة 70 لاعباً من 14 نادياً، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات بمنطقة تلال في الشارقة، وشهد مشاركة كبيرة من الأندية، بحضور الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي وعدد كبير من مدربي الأندية والمسؤولين. ونجح دراج الشارقة علي أحمد من الفوز بالسباق بزمن قدره 1:21:46 ساعة، وجاء في المركز الثاني إبراهيم يوسف، من نادي خورفكان، وحل ثالثاً ديلان ايتيج من نادي أبوظبي، كما نظم الاتحاد سباق الأشبال وشهد مشاركة 78 دراجاً من 16 نادياً ولمسافة 25 كم، وفاز محمد نبهان من نادي دبا الحصن بالمركز الأول، وحل ثانياً عيسى سليمان من نادي الحمرية، وسعيد راشد من العربي في المركز الثالث.

 

الشارقة
سباق تلال
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
اليوم 01:44
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
اليوم 01:44
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
اليوم 01:44
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
اليوم 01:44
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©