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الرياضي
رفع الطاقة الاستيعابية لملاعب الإمارات إلى 100%
رفع الطاقة الاستيعابية لملاعب الإمارات إلى 100%
13 فبراير 2022 22:41

أبوظبي (الاتحاد) أجرى اتحاد كرة القدم، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورابطة المحترفين، تحديثاً على بروتوكول دخول الجماهير إلى مدرجات الملاعب، حيث تم اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص «PCR» لا تتعدى 96 ساعة للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، والسماح للفئة العمرية تحت 12 سنة بالتواجد في المدرجات، شرط الحصول على التطعيم، أو إبراز نتيجة فحص «PCR» لا تتعدى 96 ساعة. وتقرر رفع النسبة المخصصة للحضور الجماهيري إلى 100%، وذلك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية، ومباريات منتخباتنا الوطنية، والمنتخبات الزائرة، ابتداء من الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة.

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