العلي بطل سباق «عام الخمسين» للدراجات

دبي (الاتحاد)

أحرز إبراهيم آل علي من شرطة دبي، المركز الأول لسباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل. وجاءت الصدارة بعد منافسة شرسة حسمها بفارق سنتيمترات عند خط النهاية، متفوقاً على ماجد عبد الرحيم من فريق تريك إم 7، الذي جاء بالمركز الثاني، فيما نال المركز الثالث فيصل الشحي من فريق الشعفار جميرا.

وجاء السباق قوياً، وسط أداء مميز من 100 متسابق، على مدار 137 كلم في منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي، بمعدل سرعة وصل إلى 49 كلم في الساعة، رغم قوة الرياح الجانبية.

على صعيد آخر، يقام غداً «الاثنين»، سباق النخبة للسيدات، الذي يمتد لمسافة 124 كلم في سيح السلم، ويشهد مشاركة 82 متسابقة من 22 جنسية من 16 فريقاً، وهي: فريق مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، شرطة دبي، المنتخب السعودي، المنتخب البحريني، المنتخب الكويتي، شباب الأهلي، ووش، البطين، الشعفار جميرا، سايكل زون، ياسي، أبوظبي للدراجات الهوائية، سايكل هب، سلام بايك، فريق «إكسبو 2020 دبي» ولايف سبارك.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تفضله برعاية البطولة، مشيداً بأداء المشاركين الذين خاضوا سباقاً رائعاً، رغم قوة الرياح الجانبية التي كشفت عن القدرات التكتيكية لدى الفرق والدراجين الأفراد للتعامل مع تحدي الرياح، ومواصلة مشوار التنافس حتى النهاية، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى دراجينا وامتلاكهم الخبرات الفنية والبدنية التي تمكنهم من خوض السباق والتنافس فيه بكل جدارة.

ووجه إبراهيم آل علي، دراج فريق شرطة دبي، بطل سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تنظيم هذا السباق المتميز بشكل سنوي، وكذلك إلى اللجنة المنظمة، للسباق على جهودها في تقديم كل ما هو جديد في كل نسخة وأهدى آل علي الفوز بلقب هذا السباق إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واعتبر أنه «الرجل الذي يقف خلف هذا الإنجاز»؛ نظراً لجهوده ودعمه المستمرة للفريق.

وحول تفاصيل السابق المثير، قال دراج شرطة دبي: «السباق كان في غاية الصعوبة في ظل المنافسة الشديدة مع دراجي فريق «ترك أم 7» الذين بذلوا جهداً كبيراً في بداية السباق ونجحوا في فرض سيطرتهم على مراحله الأولى، قبل أن ينجح دراجو فريق شرطة دبي في استعادة الصدارة لاحقاً والحفاظ عليها حتى نهاية السباق والفوز بالمركز الأول على صعيد الفردي والفرق».

وأكد آل علي أن الرياح الشديدة كان لها تأثير كبير على مجريات السباق، وأثرت كذلك على معظم المتسابقين، ولكن دراجو فريق شرطة دبي نجحوا في التغلب على هذا العائق وحسم المركز الأول لمصلحتهم.