الشحي يهدي البوادي كأس رئيس الدولة للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)



أهدى الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «أريزونا دو ساو» إسطبلات البوادي سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بنسخته الـ 23 لمسافة 160 كلم، التي أُقيمت بتنظيم واستضافة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبمشاركة قياسية بلغت (396) فارساً وفارسة من داخل وخارج الدولة.

وأُقيم السباق بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وظفر الشحي بالكأس الغالية، بعد أن قطع المسافة الإجمالية للسباق في 6:09:08 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.00 كلم في الساعة.

وحل في المركز الثاني الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «لوكيليا ستاروود كوميت» لإسطبلات اف 3، قاطعة المسافة في زمن قدره 6:09:10 ساعة.

وحل في المركز الثالث الفارس سيف المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تامر» لإسطبلات «ام آر ام» قاطعاً المسافة في زمن قدره 6:09:53 ساعة.

شهد السباق منافسة قوية، حيث عمد الفرسان لتقنين سرعتهم في المراحل الأولى، ولم تتجاوز السرعة 25 كلم في الساعة، قبل أن تزداد تدريجياً في المرحلتين الثانية والثالثة، قبل أن تنخفض في المرحلة الرابعة.

وقد كان البطل مع خيول الصدارة في جميع المراحل، حيث حلّ في المركز السادس في المرحلة الأولى، قبل أن يتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، والمركز الثالث في المرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الرابعة، كان في المركز الثامن، ولكن ليس بفارق كبير عن المتصدرين، وحافظ على وتيرة سرعة خيله في المرحلة الخامسة، لينتقل إلى المركز الثالث، قبل أن يزيد من سرعته في المرحلة الأخيرة.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ومسلم العامري مدير عام القرية، والشيخ محمد بن نواف آل ثاني رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل بدولة قطر الشقيقة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية.

من جهته، أعرب بطل السباق الفارس أحمد صالح الشحي عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب النسخة الـ 23 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن الفوز بهذا اللقب له أهمية خاصة، لكونه يحمل اسماً غالياً على قلوب كل الرياضيين.

وأضاف أن السباق كان قوياً منذ انطلاقته وشهد سرعات كبيرة في بدايته، مما يشير إلى حرص الجميع على تحقيق اللقب، وأشاد بالفرس «أريزونا»، وقال إنها فرس قوية وظل مستواها في تطور مستمر.

كما أعرب أحمد الشحي عن شكره وتقديره لفريق إسطبلات البوادي على الدعم والتوجيهات الكبيرة خلال السباق والتي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.