صدارة إماراتية لختام «أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو»

اختتمت مساء اليوم «الأحد»، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو - جولة أبوظبي أولى فعاليات اتحاد الجو جيتسو للموسم الجديد، والتي نظمها بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية. حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونونو دلجادو الخبير العالمي في العلوم الرياضية ورئيس لجنة اختيار لشبونة العاصمة الأوروبية للرياضة 2021، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات بالدولة. وجاءت نزالات البطولة في يومها الختامي غاية في القوة والتشويق، لتختتم بتتويج «بالمز» الرياضية برصيد 30550 نقطة، و«كوماندو جروب» في مركز الوصيف برصيد 25950 نقطة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث برصيد 24330 نقطة. وفي تصنيفات الدول، كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، برصيد 84380 نقطة 171 ميدالية ملونة، لتحل البرازيل ثانيةً برصيد 35450 نقطة و70 ميدالية ملونة، فيما حلّت كولومبيا في المركز الثالث مع 14700 نقطة 27 ميدالية ملونة. وأشاد عبدالمنعم الهاشمي بالانطلاقة القوية لمنافسات الموسم الجديد، مشيراً إلى أنها جاءت مختلفة هذا العام، حيث بدأت بنزالات دولية قوية، تلبي طموحات الاتحاد، وتجهز أبطال الإمارات للمشاركات القارية والعالمية الكبرى، لا سيما أن هناك الكثير من الاستحقاقات المهمة هذا الموسم. وقال: من أبرز الاستحقاقات الدولية في الموسم الجديد بطولة آسيا للجو جيتسو، ثم دورة الألعاب العالمية في منهاتن بالولايات المتحدة، والأهم من ذلك كله دورة أسياد الصين، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة العالم للجو جيتسو وما تابعناه اليوم من نزالات قوية ونتائج طيبة لأبطال وبطلات الإمارات يبشر بالخير، ويدعو إلى التفاؤل ويتطلب كذلك بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى الأداء إلى القمة، خاصة أن اللعبة تتطور بسرعة في معظم قارات العالم، بفضل الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد كأهم مطور للعبة في العالم، وأكبر منظم للبطولات الاحترافية في مختلف القارات، حيث وصل عدد بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو ما يزيد عن 150 بطولة حول العالم كل عام. وتابع: برغم كل هذه البطولات في مختلف دول العالم، إلا أن أبوظبي تبقى عاصمة الجو جيتسو في العالم، وعاصمة الرياضة العالمية، حيث نجحت بامتياز خلال الأشهر الأخيرة في استضافة وتنظيم عدد كبير من البطولات العالمية والقارية في مختلف الرياضات، بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل المدربة من الكوادر الوطنية، وهو الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات، ويدعم ريادتها وتفوقها. وأضاف: اختتم أبطال وبطلات الإمارات للجو جيتسو الموسم الماضي بإجازات عالمية وقارية مميزة، وبالنسبة لنا فإن طموحاتنا لا تتوقف عند حد معين، بمعنى أننا لا نرضى إلا بمنصات التتويج في الموسم الجديد، ولهذا لابد من مضاعفة الجهد، لمضاعفة الإنجازات في كل المحافل. وشهدت منافسات اليوم نزالات حامية وأجواء حماسية بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم من فئات الكبار والمحترفين حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود. ونجح اللاعبون في تقديم مستويات متميزة واضعين خلاصة تجربتهم على البساط ضمن مساعيهم للارتقاء بتصنيفهم السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إذ تمنح البطولة الفائز بالمركز الأول 600 نقطة عن كُل فئة، وهو ما يجعلها ذات أهمية خاصة بالنسبة للمحترفين. كما شهدت البطولة مشاركة قوية من لاعبي ولاعبات الجو جيتسو في الدولة ومن أبرزهم عمر الفضلي وخالد الشحي وذياب النعيمي وشريفة النعماني ومها الهنائي وبلقيس عبدالله وبشاير المطروشي وشما الكلباني وغيرهم من النجوم.