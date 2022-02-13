رودولفو مدرباً لـ «الأبيض» إلى يوليو 2023

معتز الشامي (دبي) حدد اتحاد الكرة 4 أهداف للجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي أعلن التعاقد معه، حتى نهاية كأس آسيا في يوليو 2023، خلفاً للهولندي فان مارفيك. وكشف حميد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن رودولفو يدرك جيداً الأهداف المطلوبة، أبرزها الاستمرار في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2022»، حتى أبعد نقطة، بالتأهل إلى الملحق القاري» ومن بعده «العالمي»، بالإضافة إلى التحضير الجيد لكأس الخليج في يناير 2023، والوصول إلى النهائي والمنافسة في لقبها، وكذلك بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الدولة مارس من العام المقبل. وأشار إلى أن رابع الأهداف في قيادة المنتخب هو المنافسة في كأس آسيا للوصول إلى المربع الذهبي، ومن بعده النهائي. وقال: التعاقد مع رودولفو جاء بناءً على خبرته الممتدة في كرة الإمارات، عبر تدريبه للوصل وشباب والأهلي، ومعرفته الجيدة بمستويات وقدرات اللاعبين، وأنه الأنسب لبلوغ طموحات اتحاد الكرة، وعلى رأسها اجتياز تصفيات «مونديال 2022»، والمنافسة على كأس الخليج في يناير المقبل، والتمثيل المتميز في غرب آسيا التي تعتبر بمثابة الإعداد الجيد للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي تقام في الصين، ويأمل اتحاد الكرة الوصول إلى مباراتها النهائية. وفيما يتعلق بأسباب إنهاء خدمات مارفيك، قال: عندما استلمنا لجنة المنتخبات كانت هناك توصية بإقالة مارفيك من اللجنة السابقة، إلا أنه لم تكن لدينا أي فرصة لإنهاء تعاقده وقتها، وعندما استطعنا التوصل لاتفاق مع رودولفو رأينا أن الوقت مناسب لإنهاء خدمات مارفيك. من جانبه، قال رودولفو «سعيد بتولي مهمة تدريب «الأبيض» وخوض تحدٍّ جديد في مسيرتي التدريبية، أشكر اتحاد كرة القدم على منحني الفرصة، وأبذل كل أملك لخدمة كرة الإمارات، ولست خائفاً من التجربة، لثقتي الكبيرة في قدرات اللاعبين، ودعم اتحاد الكرة». وعن مدى معرفته بالمنتخب، قال «أتابع الكرة الإماراتية جيداً، ولدي فكرة عن اللاعبين والتواصل مستمر بيني وبين أغلبهم، منذ فترة طويلة، خصوصاً اللاعبين الذين سبق أن دربتهم في الوصل وشباب الأهلي، كما أننا نعمل على وضع خطة العمل لتصحيح الأوضاع في (الأبيض) بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وأمامنا فرصة جيدة للعمل على وضع خطة متوسطة المدى وأخرى طويلة». وأضاف «لا أحب الكلام وإنما العمل في الميدان، قريباً جداً يستكمل أعضاء الجهاز الفني، وكلي ثقة في المجموعة التي ستكون برفقتنا في المرحلة المقبلة. وكشف اتحاد الكرة عن استمرار المدرب الوطني سليم عبد الرحمن مدرباً مساعد لرودولفو، بالإضافة إلى الإبقاء على الجهاز الإداري وياسر سالم مديراً للمنتخب».