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الرياضي
ليفربول يتفوق على بيرنلي بصعوبة
ليفربول يتفوق على بيرنلي بصعوبة
13 فبراير 2022 20:40

لندن (د ب أ) تمسك ليفربول بحظوظه في منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 1-0 على مضيفه بيرنلي، اليوم، في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة. وأسفرت بقية مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز وولفرهامبتون على مضيفه توتنهام هوتسبير 2-0، ونيوكاسل يونايتد على ضيفه أستون فيلا 1-0. وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السادس عشر في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف سيتي، علماً بأن الفريق الأحمر مازال لديه مباراة مؤجلة. في المقابل، توقف رصيد بيرنلي عند 14 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، مع امتلاكه 4 لقاءات مؤجلة. وتقمص النجم البرازيلي فابينيو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 40، فيما عجز الفريقان عن هز الشباك طوال الوقت المتبقي من المباراة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
بيرنلي
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