السلة الصومالية تحقق المفاجأة في «العربية»

تأهل منتخب الصومال إلى نصف نهائي البطولة العربية لرجال السلة، محققاً مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز في الدور ربع النهائي على المنتخب الليبي بنتيجة 92-88، في مباراة جاءت قوية من الفريق الصومالي الذي أثبت أنه يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب الكفاءات العالية لتعود السلة الصومالية مجدداً لسابق عهدها في التألق بعد غياب عن البطولات العربية قرابة 17 عاماً. كان واضحاً من البداية أن المنتخب الصومالي في حالة تركيز، منهياً الربع الأول 26- 18، وحافظ الفريق على فارق النقاط مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 42- 40، وفي الشوط الثاني نجح الصومالي في فرض أسلوبه، رغم أن الفريق لم يتدرب معا قبل انطلاق البطولة سوى مرتين فقط، حيث تم تجميع المنتخب من 3 دول مختلفة من أميركا وكندا والصومال التي جاء منها 4 لاعبين فقط. وكانت الحسابات تضع الفريق الصومالي خارج الحسابات، لكنهم نجحوا في أن يعيدوا للسلة الصومالية سمعتها السابقة قبل أن تغيب عن الساحة العربية تماماً بعد المشاكل الاقتصادية والسياسية التي جعلت عدداً كبيراً من اللاعبين يهربون إلى خارج ديارهم ومع عودة الاستقرار بدأت الرياضة في النمو من جديد لتبدأ عودتهم من خلال دبي بالوجود بين 7 دول عربية شاركت في النسخة رقم 24. وكان المنتخب الصومالي قد خسر أول مباراتين في المجموعة الثانية التي ضمت لبنان والجزائر وجاء في المركز الثالث في المجموعة، والتقى في أولى مباريات الدور ربع النهائي مع ليبيا متصدر قمة المجموعة الأولى، وبحسب نظام المجموعة تأهلت كل الفرق للدور الثاني ولعبت ليبيا ضد الصومال، وتوقعها الجميع أن تسير في خط سير واحد بتفوق ليبيا لكن كانت المفاجأة الكبيرة التي غيرت الكثير من المفاهيم حول فرق البطولة.