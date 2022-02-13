اليوم 04:02
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
دبا الفجيرة يستعيد صدارة «الأولى»
دبا الفجيرة يستعيد صدارة «الأولى»
13 فبراير 2022 20:20

فيصل النقبي (الفجيرة) استعاد دبا الفجيرة صدارة دوري الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على الحمرية بهدفين، أحرزهما البرازيلي روجر في الدقيقة 75، وخالد عبدالله الهدف في الدقيقة 80، ليصل «النواخذة» إلى «النقطة 49»، وبفارق نقطتين عن العربي «الوصيف»، وتجمد رصيد الحمرية «36 نقطة» متراجعاً إلى المركز الخامس. وعاد الفجيرة بالنقاط الثلاث، إثر الفوز المهم على التعاون 2-1، رافعاً رصيده إلى «النقطة 29»، في المركز السادس، وبقي التعاون عند «10 نقاط، وسجل ل «الذئاب» عيسى يعقوب في الدقيقة 22، ووليام أوسو في الدقيقة 87، وللتعاون بوشعيب سفياني في الدقيقة 55. وتعادل الرمس مع الذيد 1-1، سجل للرمس البرازيلي لينا في الدقيقة 76، وللذيد راديم سيرنكي في الدقيقة 26، ورفع الرمس رصيده إلى «النقطة 11»، والذيد إلى «النقطة 15».

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
الحمرية
الفجيرة
التعاون
الرمس
الذيد
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
اليوم 01:44
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
اليوم 01:44
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
اليوم 01:44
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
اليوم 01:44
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©