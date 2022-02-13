دبا الفجيرة يستعيد صدارة «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة) استعاد دبا الفجيرة صدارة دوري الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على الحمرية بهدفين، أحرزهما البرازيلي روجر في الدقيقة 75، وخالد عبدالله الهدف في الدقيقة 80، ليصل «النواخذة» إلى «النقطة 49»، وبفارق نقطتين عن العربي «الوصيف»، وتجمد رصيد الحمرية «36 نقطة» متراجعاً إلى المركز الخامس. وعاد الفجيرة بالنقاط الثلاث، إثر الفوز المهم على التعاون 2-1، رافعاً رصيده إلى «النقطة 29»، في المركز السادس، وبقي التعاون عند «10 نقاط، وسجل ل «الذئاب» عيسى يعقوب في الدقيقة 22، ووليام أوسو في الدقيقة 87، وللتعاون بوشعيب سفياني في الدقيقة 55. وتعادل الرمس مع الذيد 1-1، سجل للرمس البرازيلي لينا في الدقيقة 76، وللذيد راديم سيرنكي في الدقيقة 26، ورفع الرمس رصيده إلى «النقطة 11»، والذيد إلى «النقطة 15».