سعود بن صقر يتوج فوكس بلقب «رأس الخيمة كلاسيك للجولف»

رأس الخيمة (الاتحاد) توّج صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، النيوزيلندي ريان فوكس، بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك، إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للجولف، والتي أقيمت تحت رعاية سموه، واحتضنها نادي الحمرا للجولف بمشاركة نخبة من اللاعبين الذين تنافسوا على جوائز مالية تبلغ 2 مليون دولار. حضر مراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف وكبار المسؤولين من جولة «دي بي وورلد». وجاء فوز فوكس باللقب بعدما حقق ثلاث ضربات تحت المعدل في الجولة الرابعة والأخيرة، لينهي المنافسات بمجموع 22 ضربة تحت المعدل، متفوقاً على وصيفه الإنجليزي روس فيشر الذي حقق ست ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه 17 ضربة تحت المعدل. وبهذا الفوز كسب فوكس، المصنف 211 عالمياً، الجائزة المالية البالغة 340 ألف دولار أمريكي، وتعزز من فرصته للتقدم في ترتيب الموسم لجولة «دي بي وورلد» العالمية للجولف. وعبر فوكس عن سعادته بالفوز باللقب وأنه استمتع بالأجواء في رأس الخيمة وبالتحديد في نادي الحمرا للجولف، وكانت المنافسة قوية ولكن حسم التركيز المنافسة. وجاء ختام هذه البطولة ليسدل الستار على شهر كامل من المنافسات العالمية للجولف على أرض دولة الإمارات، تصدرت فيه المشهد وكانت بوصلة نجوم العالم ضمن جولة «دي بي وورلد»، بعدما أقيمت أيضاً بطولات أبوظبي إتش إس بس سي، ودبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io ورأس الخيمة للجولف برعاية فينيكس كابيتال.