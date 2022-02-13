ميكالي: الظفرة يحتاج إلى نقاط مباراة الجزيرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي) أكد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة، أن فريقه يحترم الجزيرة، الذي يواجهه يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من «الجولة 14» بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة. وقال: كان لدينا وقت قصير للغاية بين مباراتنا مع الشارقة، والمباراة المقبلة، ورغم ذلك الفريق جاهز لتقديم مستوى قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، وعملنا على تصحيح الأخطاء، ووضعنا بالنسبة للإصابات جيد، وندرك أننا نواجه فريقاً قوياً، والظفرة جاهز ليس لهذه المباراة، بل ما تبقى من الدوري. وأضاف: نسير بصورة جيدة في الدوري، استقطبنا عدداً من اللاعبين خاضوا مباراتين مع الفريق، نعمل على العودة إلى «سكة الانتصارات»، ويجب أن أذكر أننا خسرنا مباراتين فقط في آخر 5 مباريات بالدوري. من جهته، قال ليونارد دافور لاعب الظفرة: تجاوزنا خسارة الشارقة، وجاهزون للجزيرة، وفريقي يملك الرغبة والإصرار لتحسين النتائج، وسعيد باللعب للظفرة، واكتساب الخبرات مع الفريق الذي يضم مجموعه من العناصر الجيدة من المواطنين والأجانب الذين يمزجون بين المهارة والخبرة.