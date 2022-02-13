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«الشطرنج والقهوة».. مبادرة «فتيات الشارقة»
«الشطرنج والقهوة».. مبادرة «فتيات الشارقة»
13 فبراير 2022 16:58

الشارقة (الاتحاد)
أطلق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مبادرة جديدة من نوعها للترويج للعبة ومساعدة الموهوبين على المشاركة في اللعبة، وكذلك الجمهور العادي لتعريفه بها، وتحمل المبادرة عنوان «الشطرنج والقهوة» ستكون مفتوحة أمام الجميع على مدار 3 أيام بداية من الجمعة المقبل، وذلك في «كافية بلس» بالشارقة.
وقالت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة لعبة الشطرنج وكذلك جذب الموهوبين، من أجل زيادة قدراتهم وتمكنهم من اللعبة، وسط منافسة مجتمعية إيجابية بين جميع المشاركين، مؤكدة أن باب المشاركة مفتوح لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، والنادي يواصل العمل من أجل تحقيق أهدافه بنشر اللعبة وثقافتها بين جميع أفراد المجتمع لما لها من فائدة على الجميع، خاصة أبناءنا الطلاب، لتطوير قدراتهم وتنشيطهم.

الشطرنج
نادي الشطرنج والثقافة للفتيات
الشارقة
فتيات الشارقة
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