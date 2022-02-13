غنتوت بطل كأس «الأمل الخيري» للبولو

غنتوت (الاتحاد)

فاز فريق غنتوت «ب» بكأس مهرجان يوم الأمل الخيري، الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بعد تغلبه في المواجهة الاستعراضية على فريق غنتوت «أ» بنتيجة 7-6 والتي أقيمت بملعب الشيخ زايد.

وتأتي المبادرة الخيرية بدعم مجلس أبوظبي الرياضي والعديد من الشركات والمؤسسات، ويشمل المهرجان الخيري مراكز أصحاب الهمم «فئة التوحد» والهلال الأحمر الإماراتي «فئة الأيتام أبوظبي»، وهو الاحتفال السنوي الذي ينظمه النادي سنوياً برعاية وتوجيهات سمو رئيس النادي، والذي خصص ريعه الخيري من التبرعات والمساهمات الخيرية لدعم هذه الفئة المتميزة من المجتمع، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت المباراة الاحتفالية لتحمل أكثر من رسالة تربوية وإنسانية ومعنوية استمتع بها الحضور، ومثل فريق غنتوت «ب» وسجل له فارس اليبهوني، وعلي المري وسنتياغو «هدفين لكل منهم» وجيرو كاريل هدفاً، فيما لعب لفريق غنتوت «أ» فهد القبيسي وبابلو وسجل كل منهما 3 أهداف ويوسف بن دسمال وماركوس، وأدارها كيان هول.

وشهدت فقرات مهرجان يوم الأمل لأصحاب الهمم للبولو العديد من العروض والبرامج الترفيهية، التي استمتع بها الأطفال، خاصة من خلال ألعاب قرية الأطفال التي تم تشييدها خصيصاً لهم، وسط حضور كبير من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والرياضيين وأولياء الأمور، في تجاوب سطر بأحرف من نور صدق المشاعر تجاه تلك الفئة التي عبرت عن مشاعرها بالإشارات والابتسامات والتقاط الصور التذكارية مع النجوم والمشاهير والخيالة والخيول، وكانت المتعة من خلال عروض الكلاب البوليسية، ضمن المبادرات المجتمعية التي ظلت تسهم بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حضرت الاحتفالية الشيخة عائشة بنت فلاح بن زايد آل نهيان التي قدمت مساهمتها في المهرجان الخيري، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وحمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وناصر الشامسي عضو مجلس الإدارة.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الفريقين والحكام بالدروع والهدايا التذكارية، تقديراً لمشاركتهم في الاحتفالية الخيرية الإنسانية، كما شمل التكريم الجهات التي ساهمت في إنجاح الاحتفال وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والهلال الأحمر «مركز أبوظبي»، ومركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والشركات المساهمة والرعاية وبعض الشخصيات.

وقال سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو:«توجيهات ورعاية سمو رئيس النادي أسهمت في نجاح مهرجان يوم الأمل للبولو الذي خصص ريعه الخيري لصالح تلك الفئات المتميزة، بعد أن درج النادي علي تنظيمه كمشاركة إنسانية مجتمعية لها أبعادها التربوية التي انعكست خلال فقرات المهرجان الذي شهد مشاركة رائعة وجدت الارتياح».

ووجه حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي، الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لدعمه المستمر لمثل هذه المبادرات، وإلى مراكز أصحاب الهمم والهلال الأحمر لمشاركتهم في الاحتفالية، وكافة لاعبي نادي غنتوت لمشاركتهم في المهرجان الخيري.