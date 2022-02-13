الفردان جاهز للعودة إلى «النمور»



فيصل النقبي (كلباء)



وصل حبيب الفردان إلى جاهزية جيدة، للعودة إلى التشكيلة الأساسية لاتحاد كلباء، بعد تعافيه من الإصابة، واستدعت تدخلاً جراحياً في الأنف.

وابتعد الفردان عن المباريات الأخيرة، منذ الإصابة في لقاء الجزيرة، ضمن كأس رابطة المحترفين، وبالتالي غاب عن «النمور» أمام خورفكان وبني ياس والشارقة بالدوري، وكذلك مباراتي النصر في «كأس المحترفين».

وتعتبر عودة الفردان مهمة لوسط «النمور»، خاصة أن اللاعب قدم منذ انتقاله إلى الفريق مستوى متميزاً، وأسهم في رفع مستوى الوسط وسجل هدفاً في الدوري.

واستغل المدرب خورخي داسيلفا فترة التوقف بسبب تأجيل لقاء فريقه أمام الجزيرة، في الاستعداد الجيد للقاء عجمان في الجولة المقبلة من الدوري واستعادة المصابين وتجهيز كافة اللاعبين.