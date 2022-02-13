«زلزال» على قمة «غناضة البحري»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «زلزال» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وحصل البطل على 240 ألف درهم جائزة مالية، فيما حصل الطف لمحمد راشد مصبح الرميثي على مركز الوصيف وجائزة مالية قدرها 210 آلاف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب نمران للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على مائتي ألف درهم جائزة مالية، فيما حل رابعاً طوفان لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، وخامساً حل حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 140 ألف درهم جائزة مالية.

أما المركز السادس فكان من نصيب مربك لسالم سعيد سالم الرميثي وحصل على 130 ألف درهم، وسابعاً جاء براق لمعالي الفريق مصبح راشد مصبح الفتان وحصل على 125 ألف درهم، فيما كان الفتان لمعالي الفريق مصبح راشد الفتان أيضاً ثامناً وحصل على 120 ألف درهم، وفي المركز التاسع جاء أطلس لأحمد راشد جمعة السويدي وحصل على 115 ألف درهم، وعاشراً حل اليازي لعبد الله صباح محمد كداس الرميثي وحصل على 110 آلاف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، وماجد عتيق المهيري وسالم الرميثي.

وجاء السباق مثيراً من البداية للنهاية حيث تنافس البحارة لمسافة 20 ميلاً بحرياً كانت مليئة بالندية من أجل حصد لقب الجولة الثانية لفئة 60 قدماً.

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى المشاركين على اللوحة الفنية التراثية الرائعة التي خرج عليها السباق، مؤكداً أن التزام الجميع هو السبب الرئيسي وراء النجاح والشكل الحضاري للسباق.

كما وجه التهنئة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على حصد زلزال للقب السباق فضلاً عن تفوق عدد كبير من محامله التي احتلت العديد من المراكز من بين العشرة الأوائل، وشدد على أن رعاية ودعم القيادة الرشيدة السبب الأول وراء النجاحات التي تتحقق في مختلف فعاليات التراث البحري وكافة البطولات والسباقات التي يستضيفها وينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.