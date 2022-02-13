راشد بن حميد: أبوظبي تركت «بصمة عالمية» بـ «النسخة الخامسة»

أبوظبي (الاتحاد) أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، رئيس اتحاد كرة القدم، عن سعادته بما تحقق من نجاحات في النسخة الخامسة التي استضافتها العاصمة أبوظبي، في تاريخ كأس العالم للأندية، والتي تحمل الرقم 18 في مسيرة «المونديال».

وقال: البطولة حققت نجاحاً استثنائياً لمسناه منذ اليوم الأول، في التنظيم والحضور الجماهيري، والمستوي الفني للفرق المشاركة، مما يؤكد أننا أمام نسخة مختلفة في مسيرة «المونديال».

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن التعاون والتفاهم الكامل مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودوره الكبير في تهيئة أفضل الظروف لهذه الاستضافة، مؤكداً أن مجلس أبوظبي الرياضي، وبقية المجالس الرياضية في الدولة، تتقدم أدواراً بالغة الأهمية في تقدم الرياضة الإماراتية، ودفعها للأمام على كل المستويات، فنية وتنظيمية.

كما تقدم بالشكر إلى القيادة الرشيدة في الإمارات، مؤكداً أن الدعم الذي حظيت به البطولة على كافة المستويات وراء المظهر المشرف والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وقال: محظوظون بقيادتنا التي تقدم للوسط الرياضي دعماً غير محدود، من أجل أن يحقق أهدافه، وأشار إلى أن الجميع يشهد لأبوظبي بالتميز في التنظيم، وخصوصاً تلك النسخة، وأن البطولة محظوظة بأبوظبي، كما تقدم رئيس اللجنة العليا المنظمة بالتهنئة إلى تشيلسي الإنجليزي بمناسبة فوزه بلقب البطولة، وأشاد بأداء بالميراس البرازيلي والأهلي المصري صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: الحضور الجماهيري والتشجيع المثالي والالتزام بالإجراءات الوقائية، كان أفضل ما تحقق في البطولة، ولهذا استحقت تلك النسخة إشادة مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مشدداً على أن الإمارات قادرة دائماً علي تقديم كل ما هو جديد، وإبهار العالم بتنظيم مثالي وأشاد بالسلوك الجماهيري والتنظيم، مؤكداً أن الجماهير هي العنصر الفعال في نجاح الأحداث الكبرى، خصوصاً أن البطولة تقام وفق أعلى المعايير العالمية إزاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكداً أن الإمارات أثبتت أن لديها البروتوكول الأنسب للتعامل بالشكل الأمثل مع كل الظروف المحيطة بالفيروس، وبما يضمن للجمهور واللاعبين أن يعيشوا تجربة رائعة في أجواء مناسبة وآمنة.

وأبدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي سعادته بالمظهر العام والتجهيزات والاستعدادات في ملعبي آل نهيان ومحمد بن زايد، مؤكداً أن اللجنة المنظمة وجميع فرق العمل قاموا بدور كبير في التحضيرات وعلى مدار أيام البطولة، من أجل أن تخرج الاستضافة للنسخة الخامسة من البطولة الكبرى بهذه الصورة الرائعة.

وقال: هذا الأمر ليس بغريب على الإمارات، حيث سبق للعاصمة أن تركت بصمتها على تلك البطولة بالتحديد، من خلال استضافة 4 نسخ، حققت جميعها نجاحاً مبهراً، ما شجع الاتحاد الدولي لكرة القدم على منح أبوظبي حق التنظيم مجدداً، وأسهم في زيادة التفاهم والتعاون من جانبنا مع «الفيفا». وأضاف: هناك أعداد كبيرة من الجماهير حضرت خصيصاً للدولة لمتابعة البطولة رغم بُعد المسافات، وهو ما يعد دليلاً على نجاح التنظيم، لقد شاهدنا وصول أعداد هائلة من جماهير بالميراس البرازيلي ومونتيري المكسيكي، وكذلك الأهلي المصري والهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، الأمر الذي يعكس ثقة كل الشعوب في الإمارات، أرض الخير والتي تفتح دائماً أبوابها للترحيب بكل زائريها.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: حالة الزخم الناتجة عن مشاركة 3 فرق عربية ذات تاريخ وجماهيرية كبيرة، والحضور القوي وكذلك الإشادات من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي «الفيفا»، يؤكد أن البطولة تركت بصمة عالمية، وأننا سنبدأ من اليوم التفكير فيما هو قادم، مع استغلال نجاح هذا الحدث للانطلاق دائماً نحو الأمام كما هو عهد الإمارات والإماراتيين. وتوجه رئيس اللجنة العليا بالشكر والتحية لكل فرق البطولة، متمنياً أن يكون الجميع قد حقق أهدافه، وأن يكون الجميع قد استمتع بأجواء الإمارات، خصوصاً في هذا التوقيت المثالي من العام، حيث تملك دولتنا الحبيبة أجمل شتاء في العالم.