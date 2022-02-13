لوكا أول انتقال لمحترف من السودان إلى «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

شارك لاعب الوسط السوداني طارق أحمد سليمان الملقب بـ «لوكا»، في مباراته الرسمية الأولى، في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بعدما خاض مباراة فريقه خورفكان أمام مضيفه الوصل 0-2، ضمن الجولة 15 لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً».

ولعب لوكا «19 عاماً»، والمنتقل من نادي حي الوادي نيالا في الدوري السوداني، أساسياً لنحو 90 دقيقة، ليسجل أول ظهور رسمي لانتقال لاعب محترف سوداني من الدوري المحلي إلى ملاعب الإمارات وقيده في فئة «المقيمين»، بعدما سبق له خوض اختبارات مع الظفرة، قبل اكتمال إجراءات تعاقده مع ناديه الحالي خورفكان.

وسبق ظهور لوكا مع خورفكان، مشاركة المدافع السوداني وليد بدر الدين لاعب حتا الحالي، مع اتحاد كلباء موسم 2018- 2019 بعد قيده في «فئة المواليد»، أسوة بمواطنه محمد عوض مهاجم فريق العين الحالي، ووصيف هدافي دوري تحت 21 برصيد 10 أهداف.

وشهدت الجولة 15، لـ «دوري تحت 21» تمسك شباب الأهلي بصدارة الترتيب، بتفوقه على مضيفه عجمان صاحب المركز الرابع برباعية نظيفة، تناوب في تسجيلها دومبيا في الدقيقة 7، خالد الأصبحي في الدقيقة 9، و«البديل» مالك سيلا في الدقيقة 75، وسلطان البلوشي في الدقيقة81، وأكمل «الفرسان» المباراة بعشرة لاعبين لطرد محمد المدني في الدقيقة 65.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الشارقة «الوصيف»، والذي واصل مطاردة المتصدر، بفوزه ضمن الجولة ذاتها على مضيفه الظفرة 3-1، وسجل ثلاثية «الملك» كايو روزا في الدقيقة 9، وثنائية لاياو ماووتو في الدقيقتين 60 و90، فيما سجل عبدالله الحمادي هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 92، ليعزز رصيده الشخصي في صدارة قائمة الهدافين بـ 13 هدفاً.

وحول العين تأخره أمام ضيفه الإمارات بهدف عبدالله النعيمي في الدقيقة 19، إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية «البديل» فيتور هوجو في الدقيقة 57، وأدهم خالد في الدقيقة 75، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، مقابل 15 ل «الصقور» في المركز الحادي عشر.

وشهدت بقية مباريات الجولة، تعادل الوحدة وبني ياس 2-2، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، مقابل 12 لـ «السماوي» الثاني عشر، وتغلب النصر على ضيفه العروبة بهدف عبدالعزيز داوود في الدقيقة 81، ليرتقي «العميد» إلى المركز التاسع برصيد 18 نقطة، مقابل 11 نقطة للعروبة صاحب المركز قبل الأخير.

وتأجلت مباراة اتحاد كلباء والجزيرة في ختام الجولة 15، حتى 16 مارس المقبل بداعي مشاركة الفريق الأول لـ «فخر أبوظبي» في كأس العالم للأندية التي اختتمت السبت بالإمارات.