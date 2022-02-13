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الرياضي
ابن دري يحصد الكأس السابعة للبولو
ابن دري يحصد الكأس السابعة للبولو
13 فبراير 2022 13:20

دبي (الاتحاد)

تُوج ابن دري بكأس بطولة الماسترز للبولو، بعد فوزه في النهائي على أنكورا 9-6، بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وهي الكأس السابعة التي يحققها «بن دري»، حيث سبق له الفوز بكأس إكسبو 2020 وكأس نادي الحبتور لشهر نوفمبر الماضي، وكأس اليوم الوطني، وكأس السير ونستون تشرشل، وكأس نون وكأس سلطان بن زايد التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو. وفاز «لامار» على «الباشا» 6-5 في المباراة الختامية على كأس الترضية، والتي سبقت النهائي.

وعقب المباراة النهائية، قام فيليب دعامات مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتكريم فريق لامار بكأس الترضية، كما توج فريق أنكورا وصيف البطولة بالميدالية الفضية، ونال فريق ابن دري كأس البطولة، وحصل المهر بيكو فلور للاعب ريكاردوجاروس بجائزة أفضل خيل.

وأعرب حميد بن دري، أحد مؤسسي اللعبة بالدولة، عن سعادته بفوز فريقه، مؤكداً حرصه على تكريم الفريق عقب هذه الانتصارات المتلاحقة، والمستوى المتميز لذي قدمه اللاعبون هذا الموسم، موجهاً الدعوة لمحبي وعشاق البولو في الإمارات، بضرورة حضور مباريات كأس دبي الذهبية، والتي تمثل أعلى مستوى فني تشهده ملاعب الدولة، اعتباراً من الثلاثاء بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

دبي
البولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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