لقاء متوازن بين «صمود» و«حميم» في مضمار أبوظبي

يستضيف مضمار أبوظبي مساء غد «الاثنين»، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في نسختيه المخصصة للخيول العربية الأصيلة «للفئة الأولى» والخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، وتشتمل الأمسية كذلك على كلاسيكيتي الإمارات، للأمهار والمهرات تصنيف «هيبة».

وتبلغ قيمة الجوائز المالية لأشواط الحفل السبعة 3 ملايين و310 آلاف درهم. وتسعى بطلة النسخة الماضية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة «صمود» للعودة إلى الانتصارات عبر نسخة هذا الموسم، لكن ربما تواجه صعوبات كبيرة في السباق الذي يقام في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً. ويبرز من المتحدين «حميم» الذي خسر في آخر مشاركتين بعد 7 انتصارات متتالية، ويرفع بطل التحضيري «مجيب» راية التحدي بعد أداء قوي خلال ذلك السباق، بجانب صاحب المركز الثالث «جبلاني»، و«أوتومان»، والفرس «احتشام» و«داجوي لوتوا».

وتتنافس 16 خيلاً على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة في ختام الحفل لمسافة 1400 متر «قوائم»، وتدفع إسطبلات جبل علي باثنين من الخيول القوية، الأول «برهان» بقيادة فرناندو جارا، و«زماني» بقيادة ريتشارد مولن. ويسرج المدرب مصبح المهيري أيضاً ثنائياً قوياً، هما «أون وورباث» بقيادة أنطونيو فريزو، و«فاساري» بقيادة برناندو بينيرو، ولكن مكمن الخطورة ربما يكون «بفر زون»، بجانب «جوود فورشن». وتطمح المهرة «جليلة» لحصد لقب كلاسيكية الإمارات للمهرات للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «هيبة»، وذلك بعد الأداء اللافت بمضمار الشارقة، لكن طموحاتها قد تصطدم بوجود «شعاع» الفائزة في العين بـ 13 طولاً.

ولا يمكن تجاهل بطلة كلاسيكية أبوظبي «محمودة»، وهناك «دلمة الغربية»، و«هتوف». ويسعى «اف جيار» بقيادة جورج بيكل، و«اف مقام» بقيادة فارس الإسطبل الأول تاج أوشيه، للفوز بسباق كلاسيكية الإمارات للأمهار في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «هيبة»، ويدخل منافساً بقوة «مخلد» الفائز في تجربته الأولى بمضمار العين.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً يبرز منها «مجتاح البحر» الوصيف مرتين هذا الموسم، و«قيصر» صاحب التصنيف الأعلى، ويشرك المدرب إرنست أورتيل 4 من خيوله، يتقدمها «اف محنك». ويشهد الشوط الثاني تنافس 16 خيلاً على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، ومن ضمن الخيول المنافسة في هذا الشوط «ايه اف رامي» و«ايه زد مبكوت» و«ام ام دبي».